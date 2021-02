DØD: Tom Moore døde tirsdag, 100 år gammel. Foto: JUSTIN TALLIS / AFP

Krigsveteran og coronahelt «Captain Tom» er død

Tom Moore (100) samlet inn drøye 400 millioner kroner til helsevesenet under coronapandemien. Tirsdag gikk «Captain Tom» bort.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Det bekrefter familien til flere britiske medier tirsdag.

Moore, som var utstasjonert i India og Myanmar under andre verdenskrig, samlet til inn 32,7 millioner pund, drøyt 400 millioner kroner, til helsevesenet under coronapandemien. Etter det ble han slått til ridder og trukket frem som et sjeldent lyspunkt under coronakrisen av statsminister Boris Johnson.

– Toms fantastiske innsamling brøt rekorder, inspirerte hele landet og var et fyrtårn for oss alle i coronavirus-tåka, sa Johnson under kunngjøringen av ridderslaget.

Moores familie sier det er med dyp sorg de kunngjør Moores dødsfall.

– Vi er så takknemlige for at vi var med Tom under de siste timene av hans liv, heter det i en uttalelse fra døtrene Hannah og Lucy.

Mandag denne uken ble det klart at Moore ble lagt inn på sykehus med covid-19.

Det var da datteren Hannah-Ingram Moore som meldte nyheten på Twitter. Hun opplyste om at Moore fikk påvist viruset i forrige uke – etter å ha slitt med lungebetennelse i flere uker. Sykdommen skal også ha vært årsaken til at Moore ikke kunne motta vaksine for coronaviruset.

Kaptein Tom Moore ble i mai i fjor adlet av selveste dronning Elizabeth (94), etter at han samlet inn den enorme pengesummen.

Bakgrunnen for stuntet var at Moore i anledning sin 100-årsdag i april i fjor, startet innsamlingskampanjen «Gå for NHS». NHS er det offentlige helsevesenet i Storbritannia. Det opprinnelige målet var å samle inn 1000 pund, altså litt over 10.000 norske kroner. Men så tok det altså fullstendig av.

Moore gikk også til topps på hitlisten i hjemlandet med sin versjon av «You’ll Never Walk Alone» i 2020. Med det sikret han seg å bli den eldste til å ha sikret seg førsteplassen på hitlisten.