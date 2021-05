SLUTT: Mattis Mjåset Foto: P4-gruppen

P4-profil mistet jobben etter falsk telefonspøk

Et falskt innsalg i spalten «fem på» fikk stor oppmerksomhet i begynnelsen av mai. Nå er mannen bak telefonspøken, Mattis Mjåset, ikke lenger ansatt i kanalen.

Av Andrea Rognstrand

– Jeg kan bekrefte at vedkommende ikke lenger er ansatt hos oss. Utover det har vi ingen kommentarer, skriver programdirektør Anders Opsahl i e-post til Medier24, som omtalte saken først.

VG har ikke lykkes i å komme i kontakt med Mjåset.

TULLERING: P4 kjører den populære spalten med tulleringing. Foto: Gorm Kallestad / NTB

Bakgrunnen er et innslag der en fotballsupporter tilsynelatende ble lurt. Innslaget ble sendt fredag 7. mai.

P4 medgikk senere at karakteren var konstruert og beklaget innslaget.

– Etter nærmere ettergåelse har det i løpet av dagen blitt klart for oss at dagens Fem På-innslag på P4, der en LSK-supporter tilsynelatende blir lurt trill rundt i en telefonspøk, ikke er produsert etter P4s interne retningslinjer og etiske regler. Dette beklager vi på det sterkeste overfor lytterne, sier programredaktør i P4-gruppen Anders Opsahl, til VG i begynnelsen av mai.

Opsahl sa at det var viktig for dem å understreke at P4 var i god tro da innslaget ble sendt på lufta og at det ikke var noen indikasjoner på at innslaget ikke avr laget i tråd med kanalens publisistiske standarder.

