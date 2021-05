Både «Hege» og «GT» er med i sesong 3. Blir det søt musikk denne gangen? Foto: Max Emanuelson

Nå spilles «Rådebank 3» inn – må avvise statister

Over 600 fans har tilbudt seg å være «Rådebank»-statister, men mange blir skuffet. Nå røper produsenten en detalj om sesong 3.

Av Ivar Brandvol

Publisert: Nå nettopp

Rådebank-serien er blitt så populær at produksjonsselskapet Fenomen må avvise mange fans som drømmer om å være statister, gjerne med bilen sin, i sesong 3. Det er kun behov for drøyt halvparten av de 600 som har meldt seg via e-post.

Det trengs mange statister og mange kjøretøy til de største scenene også i sesong 3. Foto: Fenomen

– Vi får henvendelser fra folk som skriver at de kan ta seg fri to uker fra jobben for å komme til Bø med bilen sin og være med. Både vi, NRK og alle andre som medvirker opplever en massiv pågang fra folk som vil bidra. Vi har sikkert fått minst 600 tilbud, sier produsent Tom Marius Kittilsen.

På grunn av covid-19 er produksjonsselskapet ekstra varsomme, når de plukker ut statistene.

– Vi forsøker å hente flest mulig fra nærområdet i Telemark. Men vi gjør unntak og har ennå noen muligheter, sier Kittilsen.

Innspillingene foregår på forskjellige steder i Telemark, blant annet Bø og Notodden. Etter planen skal mye spilles inn nå i slutten av mai og i juni.

Fikk du med deg? «Rådebank»-bilen selges

«Hege», spilt av Maja Christiansen, har hatt en sentral rolle i Rådebank siden starten. Her fra en av de ferske scenene i sesong 3. Logoen på genseren kan tyde på at «Hege» fortsetter i jobben som lakkerer på «Bø Bil & Karosseri»? Foto: Fenomen

Da første sesong ble spilt inn i 2019, ble opptakene lagt til skoleferien, slik at de lettere skulle få tak i ungdommer og unge voksne som kunne stille opp.

Lest denne? Nå er det blitt trendy å være råner – det bekymrer politiet

– Nå kommer folk til oss. Vi er stolte og ydmyke over at så mange liker serien og har lyst til å bidra. Vi har fått melding fra trailersjåfører som tilbyr seg å lakkere portretter av skuespillerne på trekkvognen si, forteller Kittilsen.

Innspillingene er i gang. «Hege» spilt av Maja Christiansen er her sammen med regissør Daniel Fahre (t.h.). Foto: Fenomen

– Hva slags statister ser dere etter?

– Vi ser etter alle typer. Mange skal bare stå i bakgrunnen og være en slags kulisse, gjerne sammen med ulike biler.

– Hva slags biler ser dere etter?

– Både ekte rånerbiler med alt som hører til, men også helt vanlige biler. Rånermiljøet er raust med at du blir godtatt nesten uansett hva slags bil du kommer med. Og slik vil vi også ha det i serien, sier han.

Dette bildet ble ikonisk for sesong 2 av Rådebank. Både karakteren Sivert, og Volvo 240`n de sitter på, ble skrevet ut av serien på dramatisk vis. Foto: Max Emanuelson

Avslører detalj om sesong 3 – ny bil

I forrige sesong ble en sentral karakter skrevet ut av serien på dramatisk vis. Det samme ble en av bilene. Mange fans spekulerer i hva som blir hovedbilene i sesong 3.

– Det er ingen hemmelighet at karakteren GT må få seg en ny bil. Alle bilene i Rådebank er nøye beskrevet av serieskaper Linn-Jeanethe Kyed, helt ned på detaljnivå. Bilene skal reflektere eierens karakter på en presis måte. Hva slags bil GT eventuell skaffer seg, vil jeg ikke røpe, sier Kittilsen.

«GT» spilt av Odin Waage, må få seg en ny bil. Men hvilken? Foto: Fenomen

I sesong 1 hadde Glenn-Tore «GT» (spilt av Odin Waage) en burgunder Volvo 240 fra 1987. Linn-Jeanethe Kyed har tidligere fortalt VG om bakgrunnen for dette valget:

– Målet var å finne en bil som kunne virke som en forlengelse av karakteren GT. Han er en solid fyr som du kan stole på og som trives i de vante og kjente. Han liker ikke forandring og har derfor beholdt bilen så original som mulig, sa Kyed til VG i mars.