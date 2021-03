Prins Harry åpner opp om Diana: − Kan ikke forestille meg hva hun gikk gjennom

Prinsen forteller åpenhjertig i et Oprah Winfrey-intervju om hvor «utrolig vanskelig» det var for ham og hertuginnen.

Av Maria Støre

Hele intervjuet får man dog ikke se før til helgen.

Det er spenning knyttet til Oprah Winfrey-intervjuet med Harry og Meghan – spesielt nå som den første traileren er sluppet.

I et klipp av det kommende intervjuet med Oprah sa prins Harry at han var «lettet» over å ha kona Meghan ved sin side. Hertugen av Sussex delte også sin bekymring om at historien «gjentok seg selv» før han bestemte seg for å trekke seg tilbake fra den kongelige familien.

Han viser da til morens avgang fra den kongelige familien for tre tiår siden.

– Jeg kan ikke forestille meg hva hun gikk gjennom alene, sier han.

– Utrolig tøft for oss to

Intervjuet sendes 7. mars i USA.

Hertuginnen av Sussex snakket ikke under de to klippene av programmet som ble utgitt av det amerikanske nettverket CBS i natt.

Men prins Harry fikk taletid i utdragene, og sa blant annet til Winfrey:

– Min største bekymring var historien som gjentok seg selv.

– Jeg er bare veldig lettet og glad for å sitte her og snakke med deg, med min kone ved min side, la han til.

Samtidig som et bilde av en ung prins Harry med sin avdøde mor Diana, prinsesse av Wales, vises, fortsatte han:

– Fordi jeg kan ikke begynne å forestille meg hvordan det må ha vært for henne å gjennomgå denne prosessen alene i alle år. Det har vært utrolig tøft for oss to, men i det minste hadde vi hverandre.

Diana skilte seg fra prinsen av Wales i august 1996, og ga da avkall på tittelen sin. Hun døde året etter i en bilulykke i Paris.

«Bristepunktet»

Trailer-klippene er tydelig redigert selektivt, der noen av spørsmålene til Winfrey kommer med. Hun spør blant annet om Meghan var taus, eller om hun ble hysjet. I tillegg hører man intervjueren si: «Nesten ulevelig – høres ut som det var et bristepunkt?»

Vi får ikke vite Meghans svar i traileren.

Ifølge CBS vil paret bruke intervjuet til å snakke om flyttingen til USA i fjor og deres fremtidige planer. Meghan vil snakke om å tre inn i livet som kongelig, ekteskapet og morsrollen.

Meghan var i høst åpen om sin spontanabort. Det var i sommer at hun mistet barnet i magen.

Men i februar bekreftet paret at de nå venter sitt andre barn. Fra før har de sønnen Archie.

Videre skal intervjuet handle om hvordan Meghan håndterer livet under «intenst offentlig press», sa CBS.

Prins Harry har tidligere sagt at han trakk seg tilbake fra kongelige plikter for å beskytte seg selv og familien mot det «giftige» miljøet skapt i Storbritannia av pressen.