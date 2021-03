ISFRONT: Thomas Markle skal ikke ha sett datteren Meghan etter at hun giftet seg med prins Harry i 2018. Foto: Rachpoot/MEGA, AP

Thomas Markle: − Aldri sluttet å elske min datter

Hertuginne Meghans far, Thomas Markle, stilte opp på frokost-TV tirsdag for å snakke om datterens intervju med Oprah Winfrey.

Av Catherine Gonsholt Ighanian

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Thomas Markle (76) dukket opp på «Good Morning Britain» tirsdag morgen.

– Hadde jeg visst at hun hadde psykiske problemer ville jeg vært der for dem, sier han om datterens påstander om at hun slet og hadde selvmordstanker.

Hertuginnen fortalte i intervjuet med Oprah Winfrey (67) søndag at hun «har mistet sin far».

Han på sin side sier at han kommer til å uttale seg til mediene frem til «de snakker med ham». Han sikter da til datteren og svigersønnen, som han ikke har kontakt med.

Thomas Markle hevder at Meghan har «ghostet» nesten hele sin familie og isolert seg.

Meghan om krangel med pappa: Ville han skulle si sannheten

39-åringen skal ikke skal ha sett faren siden før hun giftet seg med prins Harry (36) i 2018. Thomas Markle var som kjent ikke i bryllupet.

Pappa Markle retter et stikk mot Harry og sier i TV-intervjuet at prinsen «tydeligvis ikke har støttet henne godt nok».

– Hun kan være sint

Han sier samtidig unnskyld til Meghan for «den ene store feilen» han selv har gjort.

– Jeg har aldri sluttet å elske min datter, og jeg ønsker å se barnebarnet mitt, sier Markle, som til sommeren blir bestefar igjen – når Meghan har termin.

Denne gangen venter paret en datter.

– Hun kan være sint på meg, men jeg er fortsatt hennes pappa. Det må da finnes noe igjen, sier Markle i intervjuet med Piers Morgan (56), som gjentatte ganger har uttalt seg nådeløst kritisk til prinseparet og særlig Meghan.

Nettopp dette er det mange som setter spørsmålstegn ved i kommentarfeltet på «Good Morning Britain»s Twitter-konto.

Mye av krisen mellom far og datter bunner i hans påstått nære forhold til britiske tabloider. Og det er her denne ene store feilen ligger, som han selv nå innrømmer.

– Hvis du sier sannheten, så kan vi hjelpe, hevder Meghan at hun sa til faren etter visse avisoppslag like før bryllupet.

– Men han var ikke i stand til det, sier Meghan.

Innrømmer løgn

Disputten da gikk ut på hvorvidt han hadde forsynt mediene med privat info.

Thomas Markle innrømmer nå at hanb har løyet, og at det var han som lekket et håndskrevet brev og private bilder.

– Jeg gikk med på denne avtalen med en fyr fordi det skulle få meg til å fremstå bedre. Og så nektet jeg for det, sier Markle.

Han sier for øvrig at han ikke tror kongehuset eller britene generelt er rasister, i kjølvannet av Meghan og Harrys opplysninger om at rasisme var en vesentlig årsak til at de valgte å forlate Storbritannia.

Meghan snakker i intervjuet også om halvsøsteren Samantha Markle (56), som har skrevet en bok, og som har uttalt seg lite flatterende om Meghan. De to har samme far.

– Sist jeg så henne var nok for 18–19 år siden, og før det hadde det gått ti år, sier Meghan, som hevder at hun og søsteren ikke kjenner hverandre.

Dette har fått halvsøsteren til å se rødt.

– Vi har bilder av oss to sammen opp gjennom årene, så hvordan kan hun hevde at vi ikke kjenner hverandre, sier Samantha Markle til Inside Edition, og viser et bilde av seg og Meghan som skal være tatt for åtte år siden.

Meghan hevder også at Samantha byttet tilbake til etternavnet sitt – Markle – etter at Meghan begynte å date Harry.

– Hun var da rundt 50. så jeg tenker at det sier alt, sier hertuginnen til Oprah.

– Jeg var en Markle før hun var, så at hun uttalte dette, er merkelig. Markle har alltid vært mitt navn, sier Samantha, som skal ha bevis for at hun søkte om å få ta tilbake pikenavnet i 1997.