Varsler at det vil komme flere avsløringer fra Meghan og Harry-intervjuet

Aktivister og kjendiser verden over har reagert på Oprah Winfreys intervju med prins Harry og hertuginne Meghan. BBC-journalist varsler at det vil komme flere avsløringer.

Av Selma Heiberg Hellstrand

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Flere klipp fra intervjuet vil bli publisert klokken 07.00 mandag morgen amerikansk tid, melder CBS news. Det vil si klokken 13.00 norsk tid mandag.

BBC-journalist Caroline Feraday sier at det kommer flere avsløringer i etterkant av intervjuet.

– Det er fortsatt mye av intervjuet som ikke ble vist, men som vil komme, så dette er ikke slutten på avsløringene, sier hun til BBC.

Journalisten har snakket med BBC Breakfast i Los Angeles, som sier at det vil komme flere avsløringer mandag.

BBCs kongehuskorrespondent Jonny Dymond kaller intervjuet for «knusende».

– Det er usikkert hvordan slottet vil reagere. Mange av utsagnene er så personlige at det er lite sannsynlig at de får en reaksjon, skriver Dymond.

I intervjuet forteller prins Harry og Meghan sin versjon om forholdet til flere medlemmer av den britiske kongefamilien, rasistiske undertoner, britisk tabloidpresse og dramaet som endte med at de valgte å bryte opp fra livet prins Harry ble født inn i.

Prins Harry beskriver broren og faren sin som «fanget», og Meghan avslører at hun gjentatte ganger søkte om hjelp, men ble avvist.

Storbritannias barneminister Vicky Ford sa mandag at det ikke finnes rom for rasisme, etter at Meghan anklaget noen i den britiske kongefamilien for å være bekymret for hvor mørk huden til parets sønn ville bli.

– Rasisme har absolutt ingen plass i vårt samfunn, sier Ford til Sky News, ifølge Reuters.

Samtidig sier hun at hun ikke har sett Oprahs intervju med paret om gikk på amerikanske skjermer natt til mandag.

Mandag kveld sendes det på TV 3 og Viaplay i Norge.

les også Meghan om å forlate det britiske kongehuset: – Jeg så ingen løsning

Mange amerikanske kjendiser støtter paret

Tennisstjernen Serena Williams, som også er en nær venn av Meghan, støtter venninnen på Twitter.

– Hennes ord illustrerer smerten og ondskapen hun har opplevd, skriver Williams.

Videre skriver hun at hun kjenner til sexismen og rasismen institusjoner og media bruker for å trekke ned mennesker med mørk hud.

– Jeg vil at Meghan sin datter, min datter og din datter skal leve i et samfunn med respekt, skriver hun.

Ifølge BBCs live rapportering fra da intervjuet ble sluppet i USA var det svært mange som engasjerte seg på Twitter.

– Det er sant det Meghan Markle sa til Oprah. Vi vet ikke hva som skjer i folks liv bak lukkede dører. Dett er noe vi alle bør huske, tvitret aktivist og Kennedy-familiearving Maria Shriver.

Meena Harris, niesen til den amerikanske visepresidenten Kamala Harris, viste sin støtte til Meghan ved å tvitre «Meghan Markle takknemlighets dag».

Den amerikanske presten Bernice King skrev at å være kongelig ikke er et skjold mot rasisme. King er den yngste datteren til Martin Luther King Jr.

– Jeg er takknemlig for at Meghan Markle fortsatt er her, skriver hun.

Poet Amanda Gorman, som ble historisk etter å ha fremført et dikt under presidentinnsettelsen i USA, støtter også Meghan på Twitter.

– Meghan var slottets beste mulighet for forandring, fornyelse og forsoning i ny tid, skriver 22-åringen.

HISTORISK: 22 år gamle Amanda Gorman er den yngste personen som har fremført et dikt under en presidentinnsettelse i USA. Foto: KEVIN LAMARQUE / X00157

Dean Stott, venn av Harry fra millitæret, sier til BBC Breakfast at han ikke tror Harry vil angre på intervjuet.

– Noe måtte bli sagt, sier han om diskusjonene innad i den kongelige familien.

Stott sier det mest ubehagelige han hørte i intervjuet, var mangelen på støtte til Meghan da hun søkte hjelp til psykiske problemer.

Buckingham Palace har foreløpig ikke kommentert Oprah-intervjuet. Forrige uke meldte de imidlertid at de har startet en gransking av påstander om at Meghan skal ha mobbet ansatte ved Kensington Palace.

Ikke helt oppdatert? Få en oppsummering på det som har skjedd siden prins Harry og Meghan ble sammen i 2016 her:

Mener Meghan fortjener en oscar

Den britiske journalisten Piers Morgan er svært kritisk til intervjuet.

– Dette intervjuet er et svik mot dronningen og den kongelige familien. Jeg forventer alt dette avskyelige tullet fra Meghan Markle, men at Harry lar henne dra ned familien sin og monarkiet er skammelig, skriver han på Twitter.

Morgan er programleder i det populære morgenshowet «Good Morning Britan».

– Er det for sent å nominere til Oscar?, tvitrer han, etterfulgt med hasttaggen #meghan.

HYLLES: Den amerikanske talkshow-verten Oprah Winfrey har fått mange positive tilbakemeldinger etter intervjuet som ble vises i Norge i kveld. Foto: HARPO PRODUCTIONS / X80001

Oprah hylles

Intervjuer Oprah Winfrey hylles av mange i sosiale medier.

Igjennom 25 sesonger og mer enn 5000 episoder med «The Oprah Winfrey Show» har stjernen intervjuet rundt 37,000 mennesker, ifølge henne selv.

Fansen applauderer henne spesielt for intervjuteknikken hennes, som beskrives som behagelig.

– Jeg forsto ikke hvor genial Oprahs intervjuteknikk var før jeg ble en intervjuer selv. Hun er på et annet nivå, skriver den amerikanske journalisten Chris Hayes på Twitter.