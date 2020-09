PÅ FILMBESØK: Statsråd Abid Q. Raja på besøk på Åndalsnes tirsdag. Foto: Abid Q. Raja

Raja etter Cruise-møte: Norge vurderes også for neste «Mission: Impossible»-film

Kultur- og likestillingsminister Abid Raja har møtt Tom Cruise på filminnspillling. Han lokket med fottur over Jotunheimen og sier produksjonen allerede har vurdert flere andre områder i Norge til neste storprosjekt.

Nå nettopp

– Vi diskuterte mulighetene for å få filme neste film her. Vi har snakket om flere steder. De bestemmer selv hvor, men de har vært og sett på nordområdene, Finnmark, Lofoten, Vesterålen, og Hordaland, sier statsråden til VG etter å ha vært på besøk på filmsettet til «Mission: Impossible 7» i Møre og Romsdal.

Raja understreker at det ikke er politikerne som deler ut penger, og at filmselskapet må søke filminstituttet om norske insentivkroner før fristen 1. november, men statsråden selv lokket med «71 Grader Nord»-fotoboken «Norges vakreste eventyr».

les også Flere «Mission: Impossible»-stjerner til Norge

– Han er veldig glad i Norge. Han skryter utrolig mye av nordmenn og sier vi er jordnære folk, han får være seg selv her. Han har lyst til å oppleve norsk natur utenom filmsettet også, så vi får se om han kommer tilbake for å gå fra hytte til hytte. Jeg prøvde å selge inn at det å gå over Jotunheimen er «The Norwegian dream»!

les også Hurtigruten: Løser konflikten ved å bytte skip, til et med norsk mannskap

Kulturministeren har måttet tåle kritikk for at han ga Hollywood-produksjonen unntak fra innreiserestriksjonene- og karantenereglene i forbindelse med coronapandemien. Han mener det var en helt riktig beslutning.

– 200 som jobber på settet er norske. 200 er fra Schengen-land, de kan allerede komme inn. Et knippe mennesker har kommet fra USA, ikke mange. De har levd avsondret fra resten av befolkningen, sier Raja og legger ut om hvilket strengt coronaregime man lever under på filmsettet.

– Jeg har reist rundt i Norge under hele pandemien og ikke opplevd et lignende regime. Jeg snakket med Tom Cruise om hvor ubehagelig det er å ta coronatesten med ting opp i nesa. Han svarte bare: Man, det der gjør jeg to-tre ganger i uken! Det er leger og laboratoriepersonell på settet. De bruker ni millioner kroner på dette regimet, og det er ekstremt dyrt for dem om det skulle komme et utbrudd.

Hurtigruten er underleverandør til produksjonen ved at de huser filmteamet

Publisert: 15.09.20 kl. 16:06

Mer om Coronaviruset Tom Cruise