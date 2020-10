TRE ER BLITT FIRE: Her er Rachel Nordtømme og André Villa sammen med eldstegutten Storm. Foto: PRIVAT

Rachel Nordtømme og André Villa har fått barn nummer to

Stjerneparet Rachel Nordtømme (31) og André Villa (38) er blitt tobarnsforeldre. Det bekrefter de overfor VG.

Nå nettopp

Det var natt til onsdag at sønn nummer to ble født på St. Olavs hospital.

– Det var en forholdsvis lang fødsel, men det gikk bra. Rachel sto på, hun er en rå dame, sier en stolt Villa til VG.

Fra før har paret sønnen Storm som ble født i 2015.

NY VERDENSBORGER: Her er han, Rachel Nordtømme og André Villas andre sønn. VG har fått tillatelse til å bruke bildet som paret har publisert i sosiale medier. Foto: PRIVAT

Villa forteller at han reiste hjem fra sykehuset torsdag for å ta hånd om Storm. På grunn av coronaen er reglene slik at hvis man først drar fra sykehuset får man ikke lov til å returnere.

– Jeg hentet Rachel i dag, og nå er alle trygt hjemme. Storebor er veldig spent og henger over babyen. Han synes det er veldig stas, sier Villa.

Han forteller at lillebror veide 3485 gram og var 49 cm lang da han kom til verden.

– Navnet er ikke helt bestemt ennå, sier Villa, som er tidligere profesjonell freestyle motorcross utøver. Nordtømme er tidligere friidrettsutøver.

Publisert: 23.10.20 kl. 19:33