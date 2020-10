UTEN LIKE: Gitarhelt Eddie Van Halen døde tirsdag etter lengre tids kamp mot kreft. Musikere beskriver ham som en musikalsk geni. Foto: JOHN MUNSON / NJ Advance Media

Norske musikere hyller Eddie Van Halen: – Han var en helt vanvittig gitarspiller

Norske musikere er samstemte i beskrivelsene av gitarist og rockestjerne Eddie Van Halen. – Han var en virtuos.

For mindre enn 10 minutter siden

Tirsdag døde Eddie Van Halen, 65 år gammel, etter lengre tids kamp mot kreft. Det bekreftet sønn og bandmedlem Wolfgang Van Halen på Twitter.

Den nederlandsk-amerikanske gitaristen og medgrunnlegger av rockebandet Van Halen har vært en musikalsk påvirker siden bandet slo gjennom med debutalbumet «Van Halen» i 1978.

les også Eddie Van Halen er død

De ble raskt det fremste festbandet i California, og sikret sin posisjon med albumet «1984», der flere av bandets mest kjente låter er å finne.

Norske musikere forteller at Van Halen spilte en stor rolle i deres liv og karrierer.

STJERNESAMARBEID: Gitarist Frode Alnæs husker spesielt godt Van Halens preg på Michael Jacksons «Beat it». Her under en konsert i Texas i 1984. Foto: Carlos Osorio / AP

Gitarist og frontfigur i bandet Dance With a Stranger, Frode Alnæs, er en mangeårig beundrer av Eddie Van Halen.

– Det var trist å høre at en av de største på sitt felt er gått bort. Han var virkelig en virtuos på gitarene sine, men en som skapte smakfull musikk med sitt eminente gitarspill. Han spilte jævlig fort, men smakfullt, sier Alnæs til VG.

Han husker spesielt Van Halens preg på Michael Jackson-klassikeren «Beat it», som er kjennetegnet av et nyskapende gitarspill.

– Han hadde full kontroll selv med begge hendene på gripebrettet. Han var en helt vanvittig dyktig gitarspiller, men også preget av stor musikalitet. En av de fremste, konkluderer Alnæs.

EN INSPIRASJON: Wig Wams Åge Sten Nilsen sier bransjen har mistet en av sine fremste nå som Eddie Van Halen er død. Foto: Nicolai Prebensen

– I en helt egen liga

– Han spilte på mange strenger, kan man si. Ikke bare var han et musikalsk geni – han var også en performer med en helt utrolig energi på scenen, sier Åge Sten Nilsen fra Wig Wam.

Rockevokalisten legger til at nyheten ikke kom uventet, med tanke på at Eddie Van Halen har vært syk i flere år.

Likevel påpeker han at rockebransjen nå har mistet en av sine fremste.

– Van Halen var blant de største i den tiden jeg oppdaget rock n’ roll, og man la jo spesielt merke til at gitaristen var i sin helt egen liga. De har nok inspirert flere generasjoner med ungrockere, sier Nilsen.

les også Apollo Theater: Hvor stjerner ble født og stedt til hvile

Den kjente norske gitaristen Mads Eriksen beskriver Eddie Van Halen som sin største inspirasjonskilde.

– Han har vært et veldig stort forbilde for meg og den gitaristen jeg har hatt et sterkest forhold til, sier Eriksen til VG.

– Han var helt unik og kom med en ny stil som vi hverken hadde hørt eller sett tidligere. Sounden hans var så stor, jeg vil si majestetisk, men samtidig varm, beskriver Eriksen.

– Van Halen var utvilsomt den største gitaristen i sin sjanger. Han kom med noe som var en helt ny greie. Han var for 70-tallet det som Jimi Hendrix var for 60-tallet. Han er den mest innflytelsesrike gitaristen siden Hendrix, sier han.

– Fikk du hørt ham live selv?

– Nei, det fikk jeg faktisk aldri, men jeg satt bare og gapte da jeg fikk tak i den første plata hans. I 1979 deltok jeg på et fagtreff i USA, der fikk jeg øye på Van Halen. Men jeg fikk inntrykk av at han ikke var helt i form – for å si det på den måten, sier Eriksen.

ET TAP: Thomas Felberg forteller at han hadde et dypt forhold til Eddie Van Halen. Foto: Frode Hansen

– Forandret gitarverdenen

Thomas Felberg, kjent som frontmann i bandet WE og programleder i «Stjernekamp», forteller at han sitter med en gravøl og prøver å fordøye nyheten om at Eddie Van Halen er død.

– Jeg hadde et langt og dypt og inderlig forholdt til Van Halen. I 1982 plukket jeg opp min første Van Halen-kassett på loppemarked, og jeg ble en stor fan etter det, sier han.

Felberg trekker også paralleller til Jimi Hendrix i sin beskrivelse av den avdøde gitaristen, og sier at Van Halen var både en låtskriver og riffskaper av rang.

– Gruppen deres startet med å være et bakgårdsband som spilte i hagene til rikmannsfolk, for så å bygge seg opp derfra. De første platene deres satte partystandarden for et helt tiår, forteller vokalisten.

les også Strid om Hendrix-gitar – trekkes fra auksjon

Mangeårig gitarist i Lava og bidragsyter på en hel rekke norske plateproduksjoner, Svein Dag Hauge, er også full av lovord om Eddie Van Halen.

– Han var en mann som forandret gitarverdenen. For oss gitarister var han verdens tøffeste tungrock-gitarist. Ingen hadde sett en slik tohånds-teknikk som Van Halen mestret. Han kom med en helt ny måte å spille gitar på, sier Hauge til VG.

Hauge spilte i sin tid sammen med den avdøde gitaristen Marius Müller i Lava og på flere plateproduksjoner.

– Marius tok til seg en del av den teknikken som Van Halen brukte. Det låt veldig tøft, han hadde en blendende teknikk, men samtidig hadde han en slik sterk musikalitet, beskriver Hauge.

les også Trusler, kaos og gjeld: Slik ble Woodstock til

Også den norske rapperen Jørgen Nordeng, kjent som Joddski, uttrykker sorg over gitaristens bortgang på Facebook.

– Eddie var verdens tøffeste gitarist, og Dave fikk alle andre hardrock-frontfigurer til å virke useriøse. Van Halen sine album har, i motsetning til andre ting vi likte da, holdt seg, og det er en FRYD å høre på «Women and Children First»-albumet den dag i dag.

Musikkjournalist Asbjørn Slettemark lyser også fred over gitaristens minne på Facebook.

– Eddie van Halen. Gitarist i kanskje tidenes kuleste band. Så fete at de ble løsningen på alt i South Park. Hvil i fred.

Publisert: 07.10.20 kl. 00:33

Les også

Mer om Musikk Asbjørn Slettemark