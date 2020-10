RØK UT: Wiktoria Rønning røk søndag ut av «Farmen». Foto: Skjermdump

«Farmen»-Wiktoria følte seg frosset ut på «Torpet»: − Veldig nært det man kaller mobbing

Tre «Torpet»-deltagere tok et knallhardt oppgjør med den hjemsendte «Farmen»-deltageren (23). – Egentlig bare slemt, mener hun.

Det var Wiktoria Rønning som søndag måtte vinke farvel til «Farmen»-eventyret etter at hun tapte en heseblesende tvekamp mot Karianne Vilde Wølner (26), etter at hun først ble valgt til førstekjempe på grunnlag av den mye omtalte fyllefesten og brudd på corona-restriksjonene inne på gården.

Etterpå ankom 23-åringen sidekonkurransen «Torpet», og ifølge henne selv fikk hun før ankomst ikke beskjed om at de som var der fra før av hadde blitt informert om dramaet som hadde utspilt seg på hovedgården.

– Akkurat det synes det er jævlig dumt. Én ting er at de får vite om det, men da kunne jeg også blitt informert om at de visste. Jeg ble konfrontert av de tre som var der dagen etter jeg ankom. Det er tragisk, sier Rønning til VG.

Konfrontasjonen, der hun i klartekst får melding fra de tre andre om at de ikke ønsker å ha henne der, ender i at hun ikke ønsker å gå i kamp med deltager Mathias Scott Pascual (28). Hun velger heller å trekke seg.

– Jeg skjønner godt at de har en strategi som innebærer ikke å ha meg der. Men jeg tenker at når du ser en som er så langt nede, så velger du å tråkke denne personen enda mer ned. Det var egentlig bare slemt, mener hun.

Hun forklarer:

– De begynte med på ignorere meg. Så var det den konfrontasjonen, de kjeftet og kjeftet. Jeg fikk beskjed om at de ikke ville ha meg der. Hele opplevelsen var ikke særlig hyggelig. Jeg visste at jeg kom til å angre to dager etterpå, men i den sinnstilstanden jeg var i klarte jeg det bare ikke. Jeg var helt ødelagt etter tvekampen. Bandasjerte hender og på gråten hele tida.

Rønning vil ikke gå så langt som til å kalle behandlingen for mobbing. Men:

– Det er litt drastisk å bruke ordet mobbing. Det var en form for utfrysning, som er veldig nært det man kaller mobbing. Det var tre mot én.

FRYST UT: Wiktoria Rønning føler seg frosset ut av de andre deltagerne på «Torpet». Foto: Skjermdump

Deltager Karianne Wahlstrøm, som sammen med Olav Harald Ulstein, var den som tok det hardeste oppgjøret med den nyankomne, stiller seg uforstående til det Rønning sier.

– Min oppfatning var at Wiktoria var alt annet enn svak da hun ankom «Torpet». Hun var blid og veldig påskrudd. Hun virket robust. Hadde hun virket veldig lei seg, ville jeg hatt mer forståelse. Vi visste om det som hadde skjedd inne på gården, men ville se om hun sa noe om det selv. Det de gjorde var vanvittig respektløst, og at Wiktoria da mener at dette minner om mobbing... Da bør hun lese seg opp på hva mobbing er, mener hun.

– Mobbing er en alvorlig sak. Selv jobber jeg på en ungdomsskole, der mange opplever det. Dette kan ikke sammenlignes. Lite inkluderende er riktig ord, å hentyde til mobbing blir helt feil i denne sammenhengen.

Det er Pascual enig i.

– Vi var ganske tøffe mot henne, men jeg opplevede henne som ganske stødig. Vi hadde en kjempegod samtale. Jeg fikk egentlig litt respekt for Wiktoria for måten hun håndterte det på. Jeg var ganske tydelig til henne på at hun ikke måtte føle seg presset ut av oss uansett - at det var hennes eget valg. Vi hadde en kjempehyggelig frokost, der hun ga uttrykk for at hun gledet seg til å komme hjem.

Men:

– Jeg er ganske skuffet for at hun for ikke klarer å stå for at hun har dummet seg skikkelig ut. Hun kommer inn, vi har en voksen samtale, og hun trekker seg. Så kommer dette i etterkant. Det blir så dumt at jeg ikke har ord. Hun burde bare lagt seg flat, sier han til VG.

Olav Harald Ulstein har forståelse for at 23-åringen syntes det var tøft den korte tiden hun var inne på «Torpet».

– Men du kan ikke i det ene øyeblikket helt bevisst velge å utsette noen for fare og i neste øyeblikk forvente at du skal bli inkludert av de samme personene. Det som er dumt, og lett å se i ettertid, er at hun måtte ta mye av støyten for noe som veldig mange hadde vært med på. Hun fikk seg noen smeller, og fortjener ikke det mer enn de andre som var med på det, erkjenner den tidligere «Farmen»-deltageren.

INFORMERT: Karianne Amlie Wahlstrøm sier de tre på «Torpet» allerede hadde blitt informert om det som hadde skjedd på «Farmen». Foto: Skjermdump

Karianne Wahlstrøm bekrefter at Wiktoria Rønning visste lite om at de tre som var på «Torpet» hadde blitt informert av produksjonen om det som hadde skjedd inne på «Farmen».

– Det må ha vært en glipp i produksjonen. Noen må ha fortalt noe de ikke skulle fortelle. Jeg vet ikke, sier Rønning.

Det stemmer ikke, ifølge programredaktør i TV 2, Kathrine Haldorsen.

– Etter de alvorlige bruddene på smittevernet på gården ble det iverksatt ytterligere sikkerhetstiltak rundt hele produksjonen. Inkludert «Torpet». Da disse ekstra sikkerhetstiltakene ble iverksatt, var det naturlig å informere deltagerne om bakgrunnen for det.

– De ble derfor informert kort om det som hadde skjedd på gården. De fikk kun den informasjon de trengte for å forstå de ekstra tiltakene. Det ble ikke fortalt hvem på gården som hadde truffet utenforstående og satt gården i fare, forteller hun.

Hun understreker at kanalen har forståelse for at «Torpet»-oppholdet ble tungt for den hjemsendte «Farmen»-deltageren.

– Men det var ikke vår hensikt med å informere. Vår hensikt var å sikre oss at dette ikke skulle skje igjen verken på «Farmen» eller «Torpet», bedyrer Haldorsen.

