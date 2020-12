FALSKT: Kurt Nilsen advarer kraftig mot et Facebook-arrangement om en julekonsert i Oslo Spektrum – det er falskt. Foto: Frode Hansen

Kurt Nilsen advarer mot falsk konsert

Over 60.000 har meldt seg interessert i Kurt Nilsens julekonsert i dag. Den er falsk, melder Nilsen på Facebook.

For mindre enn 10 minutter siden

«Velkommen til Kurt Nilsen Julekonsert i Oslo Spektrum lørdag 12. desember kl. 20.00», står det i det falske Facebook-arrangementet.

I går gikk Kurt Nilsen selv ut på Facebook og advarte: Det vil ikke bli noen konsert i Oslo 12. desember. Den ble avlyst. Det blir heller ikke streamet noen konsert. Arrangementet på Facebook er derfor falskt.

– Del gjerne, og setter pris på om dere rapporterer falske arrangementer. I morgen skulle jeg hatt konsert i Oslo Spektrum. Den er dessverre kansellert pga. retningslinjene for arrangementer i Oslo Kommune, skriver han.

Videre i Facebook-meldingen står følgende:

– Det er mange falske arrangementer der ute. Ikke trykk på noen betalingslinker/forhåndspåmeldinger. Den kansellerte konserten vil ikke bli streamet.

Kurt Nilsen advarer mot falskt arrangement på Facebook. Foto: Skjermdump

Nilsen, som de fleste andre artister, har måttet se seg nødt til å avlyse noen julekonserter i år. Det gjelder spesielt det som skulle vært denne lørdagens Spektrum-konsert.

Men Nilsen er likevel på juleturne. Hans manager, Jan Fredrik Karlsen, sier til VG at de nå har holdt på å fire uker og at de har halvannen uke igjen.

– Selvfølgelig med å overholde alle smittervernregler. I Oslo ble det derfor ikke mulig å holde konsert.

– Hva tenker dere om dette falske arrangementet?

– En ting er at det er trist at noen lager et arrangement for å lure publikum, det er så langt unna det vi kan stå for i forhold til det som er et Kurt Nilsen-publikum, sier Karlsen.

les også Myndighetene støtter Kurt Nilsens juleturné med over 13 millioner

Han påpeker at de har gjort sitt ytterste for å advare om det falske arrangementet.

– Samtidig føler du deg helt maktesløst i sosiale medier-verden, at det er så enkelt å lure folk og å lage et falskt arrangement. Og spesielt at det er så vanskelig å rette opp. Vi har kontaktet politiet og sendt varsler til Facebook, men det er ingen som klarer å gjøre noe med det, sier han.

Karlsen påpeker at det har vært ulike oppslag om dette tidligere, men at det ikke er alle som får det med seg.

– Det har vært 70.000 mennesker som meldte seg på, og det bare økte og økte. Det er en svært frustrerende situasjon. Det er jo ikke vårt ansvar, men det er følelsen av å kunne beklage til alle, Kurts publikum, som føler seg lurt. Det er så trist å føle seg lurt, avslutter Karlsen.

Publisert: 12.12.20 kl. 19:19

Les også