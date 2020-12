FINALE: Trollet, Elgen og Vikingen tok seg videre fra forrige lørdag og er nå klar for finalen i «Maskorama». Det var Anne Rimmen som skjulte seg bak Ravnen. Foto: Julia Marie Naglestad/NRK

«Maskorama»: Slik blir finalen

Sangduell, gjensyn med tidligere deltagere og tre masker som skal falle. Slik blir finalen av «Maskorama».

Lørdag får vi endelig svar på det mange har grublet på de siste fem ukene:

Hvilke kjente ansikt er det som skjuler seg bak maskene i «Maskorama»?

Hver lørdag har én etter én deltager måttet ta av seg masken, og avslørt sin identitet. Seersuksessen har dratt over en million seere.

Det er Trollet, Vikingen og Elgen som tok seg videre fra forrige sending og nå er klare for finalen lørdag.

Med det gjenstår det hele tre masker som skal falle i siste sending.

Å bevare spenningen rundt hvem som skjuler seg bak maskene er hele poenget med sangkonkurransen, som egentlig ikke er en sangkonkurranse.

NRK holder derfor kortene tett til brystet, og har vært hemmelighetsfulle rundt hva som skjer i sendingene.

Nå kan likevel pressekontakt i NRK, Tonje Bergmo, røpe hvordan finalen kommer til å utspille seg.

– Først vil Vikingen, Trollet og Elgen fremfører én låt hver. Så må den som har færrest favorittmarkeringer ta av masken, sier hun.

Etter at hen har tatt av seg masken halvveis i programmet, blir det en duell mellom de to gjenværende deltagerne.

– Så tar begge av seg masken, og som alltid vil den som har flest favorittmarkeringer ta av sist.

I tillegg kan hun røpe at det blir et gjensyn med tidligere «Maskorama»-deltagere.

– Denne gangen skal jo alle som har deltatt møte hverandre for første gang «på ordentlig», det har de ikke gjort før – iallfall ikke i «Maskorama»-sammenheng, sier hun.

Dette synger deltagerne lørdag:

Elgen: Gold Digger – Kanye West

Vikingen: Fy Faen – Hkeem

Trollet: Higher Love – Kygo/Whitney Houston

– Dette er låter de har skikkelig lyst til å gjøre, og som de tenker egner seg for å breie seg i en finale, sier Bergmo.

Hva de eventuelt skal synge som låt nummer to vil hun ikke røpe.

De viktigste hintene

Det spekuleres vilt i hvem som skjuler seg bak kostymene, og i denne saken har VG samlet det vi mener er de viktigste hintene til og med program fem.

HER finne du også en større oversikt over alle ledetrådene som hittil er kjent.

VIKINGEN: Hvem skjuler seg bak Vikingen? Foto: Julia Marie Naglestad/NRK

Vikingen

Vikingen har alltid en vits på lager, og det kan virke som han har en stor kjærlighet til ostepop og Red Bull. Stiller ofte i ny jakke på scenen, og har også hatt med tryllestav i introvideo.

– Mine festlige toner er blitt strømmet ut i verden flere ganger enn det er innbyggere i Norge, hintet han i program to.

Flere av VGs lesere tipper på Youtuber Herman Dahl eller programleder Victor Sotberg. Detektivpanelet har gjettet på Youtuber Sander «Randulle» Austad Dale, «Skam»-skuespiller Cengiz Al, artist Alexander Rybak og Youtuber Dennis Vareide.

TROLLET: Trollet lever for applaus og jubelbrøl, og til vanlig jobber hun med å få deg i godt humør. Foto: Julia Marie Naglestad/NRK

Trollet

Trollet er som oftest å finne på en lekeplass eller i et lekeland i sine introduksjonsvideoer. Trollet lever for applaus og jubelbrøl, og til vanlig jobber hun med å få deg i godt humør.

– Jeg ser hva dere lurer på, og jeg lurer på det samme selv. Finnes det kjærlighet for sånne som meg? spurte hun hemmelighetsfullt i program to.

VGs lesere og TV-panelet har gjettet på nevnte Ulrikke Brandstorp, men også komiker Cecilie «Cess» Steinmann Neess samt artister som Lisa Børud, Nicoline Berg Kaasin, Sissel Kyrkjebø og Alexandra Rotan.

ELGEN: Hvem er bak kostymet? Foto: Julia Marie Naglestad/NRK

Elgen

Elgen elsker musikk og dans, og hadde med seg en fotball i program to. Har spilt både piano og gitar i tidligere runder, er det et hint? Elgen innså da han var ung at han elsket å underholde, og har gjort mye forskjellig siden den gang. Beskriver seg som festglad. Drikker Baileys i en introvideo.

– Det er ikke så lenge siden dere så meg på min hjemmebane, hintet han i program to.

Mange har gjettet på fotballspillerne John Carew og Jan Gunnar Solli, men også på programledere som Stian Blipp, Markus Bailey og Einar Tørnquist.

Publisert: 11.12.20 kl. 12:00

