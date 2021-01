FORLOVET: Programleder i «P3 Morgen» Martin Lepperød avslørte i fredagens sending til sin medprogramleder Adelina Ibishi (til venstre) at han har blitt forlovet. Foto: Xueqi Pang, P3

Martin Lepperød fridde til kjæresten: − På den minste romantiske måten

P3-profilen avslørte fredag på direkten at han fridde til kjæresten 1. januar.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

– Hun har sagt «JA». Jeg fridde på den minste romantiske måten, sier Martin Lepperød i fredagens sending av «P3 morgen».

Han forteller at han hadde på leopardbokser da han spurte om kjærestens hånd første januar.

– Jeg tenkte at 2020 har vært som det har vært, så jeg hadde lyst til å gi 2021 i gave til kjæresten min, sier Lepperød.

Han omtaler det som et dårlig frieri og at han var redd å bli avvist da han vekket kjæresten på morgenen.

– Jeg dyttet borti henne og sa «jeg har tenkt til å fri til deg Maren. Jeg elsker deg over alt på jord», sier han.

Under P3-aksjon 2020 ble programlederen hengt opp i kjøttkroker:

– Berg-og-dalbane av følelser

– Jeg har tenkt på dette en stund og vil at alle som har fridd, eller skal det, shit altså, for en berg-og-dalbane av følelser du skal igjennom, sier Lepperød i sendingen.

Han forteller at kjæresten, nå forloveden, ikke helt skjønte hva som skjedde da hun ble vekket på morgenen, men at det ble mer åpenbart da han tok frem ringen.

Komikeren har gjort suksess på P3 etter at han tok over «P3 morgen» med Adelina Ibishi. I programmet har også forloveden, Maren, vært gjesteprogramleder. I tillegg til stand-up har Lepperød vært programleder for flere program på NRK.

Lepperød har foreløpig ikke svart på VGs henvendelser.