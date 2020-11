Kristin Gjelsvik mener at det er blitt en ukultur på Jodel hvor man kan spre usannheter og mobbe andre helt anonymt. Hun forteller at hun har blitt lei seg etter å ha lest om seg selv på appen.

– Det er klart at om 50 stykker kommenterer at de er enige i at jeg er det jævligste mennesket som finnes, så blir jeg lei meg, sier hun.