TAPTE: Til manges store sjokk tapte Sindre Nyeng (23) tvekampen mot Kjetil Kirk (27) søndag. Foto: Alex Iversen / TV 2

Sjokk-exit på «Farmen»: − Nervene tok meg

Sindre Nyeng (23) var favoritt til å vinne «Farmen». Søndag tapte han tvekampen mot Kjetil Kirk (27), og må forlate gården rett før finaleuke. – Det er flaut å ikke prestere bedre enn det jeg gjorde, sier han.

Da Per Gunvald Haugen (45) havnet på storbonde-loftet i den siste ordinære uken på «Farmen», valgte han Sindre Nyeng (23) som førstekjempe.

Haugen så på Nyeng som sin største konkurrent, og det med god grunn.

Nyeng har gjennom hele sesongen vist at han er både kunnskapsmessig og fysisk sterk, og vært regnet som en av favorittene til å stikke av med seieren av «Farmen 2020».

Derfor er det for mange et stort sjokk at Nyeng tapte tvekampen mot Kjetil Kirk (27) søndag.

– Med en gang tenkte jeg at det var veldig urettferdig, sier Nyeng til VG.

I KAMP: Sindre Nyeng ble valgt som førstekjempe, og valgte å gå ut i kamp mot Kjetil Kirk. Foto: Alex Iversen / TV 2

Nyeng er en av dem som har jobbet hardest inne på gården, og hadde selv et stort håp om ta seg videre til finaleuken.

– Og så ble det revet vekk fra meg fordi nervene tok meg, sier han.

Mye sto på spill

Nyeng kjente pulsen øke kraftig allerede etter det første øksekastet.

– Jeg er egentlig relativt god i å kaste øks, og følte jeg hadde full kontroll. Men da jeg tok i øksen var det akkurat som å ta i en geléklump.

Gjennom oppveksten har Nyeng drevet med håndball på høyt juniornivå, samt skyting, og var godt vant til en konkurransesituasjon.

UTE: Sindre Nyeng røk ut av «Farmen» rett før finaleuken startet. – Det er kanskje den sureste plassen å komme på, sier han. Foto: Alex Iversen / TV 2

– Derfor var det en veldig rar situasjon at jeg ikke klarte å kontrollere nervene. Jeg tror nok at venner og familie skjemmes når de ser det, ler han.

Skjemmes du selv?

– Det er ikke flaut å ryke ut, men det er flaut å ikke prestere bedre enn det jeg gjorde.

Han sier det var mye som sto på spill, og at alt falt på denne ene tvekampen.

– Ni av ti ganger hadde jeg vunnet i øksekast, også ble det den ene gangen at jeg skulle tape. All ære til Kjetil for å slått ut meg, Asle og Jostein, sier han.

– Han hadde alt å tape

Kjetil Kirk sier til VG at han tok kampen med knusende ro, etter å ha kommet seirende ut av to tvekamper tidligere.

– Jeg hadde ingenting å tape, mens han hadde alt å tape. Han var den heteste kandidaten til å vinne hele greia, og var favoritt by far.

Kirk tror dette er det største sjokket gjennom hele sesongen.

VANT: Kjetil Kirk vant tvekampen mot Sindre Nyeng. Dette er den tredje tvekampen han kommer seirende ut av. Foto: Ingebrigt Vibe Lunde / TV 2

– Jeg tvilte aldri på at jeg kunne klare det, men jeg var jo «underdogen». Det var en god blanding av flaks og dyktighet, kanskje overveldende flaks, sier han.

Han tror de andre deltagerne var lettet for å slippe å ha med Nyeng inn i finaleuken.

– Men jeg ble nesten litt skuffet over at han bukket under for presset. Han var jo kompisen min, og jeg var tidlig ute og sa at han burde vinne hele greia, sier han.

– Fortjente ikke finale

Nyeng legger ikke skjul på at det var skuffende å ryke ut rett før finaleuken.

VENNER: Kjetil Kirk og Sindre Nyeng sier de er gode venner i dag. Foto: Ingebrigt Vibe Lunde / TV 2

– Det er kanskje den sureste plassen å komme på, sier han og legger til:

– Men uansett hvor skuffende det er, så var jeg ikke god nok rett og slett. Jeg har alltid vært av den oppfatningen at hvis jeg ikke var god nok til å vinne en tvekamp, fortjente jeg ikke å være i en finale.

Han tar det som et stort komplement at de andre deltagerne var glad for at han røk ut.

– Det hadde vært fantastisk og vinne, men livet mitt går ikke under. Jeg er mest lei meg for at jeg ikke fikk vist meg frem i finaleuken, sier han.

Og selv om Kirk slo ha ut av konkurransen, er de fortsatt gode venner i dag. Nyeng sier han unner kompisen er plass i finaleuken.

Stjal mat

Nyeng sier han står for alt han har gjort inne på gården, inkludert stjeling av mat inne på gården.

– Det er egoistisk og selvsentrert å ta mat, men man rettferdiggjøre det fordi man jobber hardere. Og alle regnet egentlig med at jeg gjorde det, de sa jo til meg at jeg hadde fått hvis jeg hadde spurt.

Og responsen har vært utelukkende positivt fra venner og familie.

– Men bestemor synes jeg godt kunne ha unngått å stjele mat, ler han.

FORNØYD: Sindre Nyeng sier han er veldig fornøyd med det han har oppnådd på «Farmen». Foto: Alex Iversen / TV 2

Med seg tilbake til 2020 tar han med en god del lærdom, og en haug med nye venner. Alt i alt er han veldig fornøyd med det han har oppnådd i konkurransen.

– Målet med å være med var å utfordre meg selv, vise frem egenskapene mine og lære mye underveis. Og det føler jeg at jeg har klart, sier han.

Publisert: 29.11.20 kl. 22:07

