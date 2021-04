REAKSJONER: BBC endret sendeskjemaet da prins Philip døde fredag. Foto: Paul Edwards / AP

BBC-dekning av prins Philips død ga klagerekord

109.741 klager kom inn etter endringer i sendingene på grunn av dødsfallet. Like fullt setter statskanalen av fem timer til begravelsen lørdag.

Av Ingvill Dybfest Dahl

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Da dronning Elizabeths gemal gikk bort fredag, i en alder av 99 år, ryddet BBC sendeskjemaet for å bringe nyheten og programmer om prinsens liv.

De droppet blant annet «EastEnders» og «MasterChef» og BBC Four ble tatt av luften. Det falt ikke i god jord hos alle seere.

Ifølge BBC selv er dekningen av prinsens død det de har fått mest klager på noensinne. Også seertallene falt: BBC One fikk en nedgang på seks prosent under dekningen, mens BBC Two mistet to tredjedeler av seerne mellom 19 og 23 på kvelden.

BBCs medieanalytiker skriver at klagene, og det store antallet eldre seere som klaget, kan tyde på at lineær-TV fremdeles betyr mye for mange.

I en uttalelse, sier kanalen dødsfallet var «en viktig hendelse som genererte mye interesse både nasjonalt og internasjonalt. Vi erkjenner at noen seere var misfornøyde med mengden av dekning og innvirkningen dette hadde på det planlagte TV – og radioprogrammet.»

«Vi gjør ikke slike endringer uten grundige vurderinger og avgjørelsen reflekterer BBCs rolle som rikskringkaster i øyeblikk som har nasjonal betydning.»

Lørdag bisettes prins Philip fra St George's Chapel på Windsor slott klokken 15 lokal tid. BBCs hovedkanal starter sendingen 12.30 og fortsetter til 16.20. I tillegg sender BBC Two en spesialsending 20.10.

BBC fikk også klager fordi de slapp til prins Andrew, som det de siste årene har kommet flere anklager mot av seksuell og økonomisk art. Enkelte seere mente dette var upassende, men kanalen svarte at de slapp til alle prins Philips barn. De understreket at de har omtalt anklagene mot prins Andrew, men at han ikke er siktet for noen kriminell handling.