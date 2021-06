SLIPPER UT TIDLIG: Da Bill Cosby ble funnet skyldig i retten for overgrep i 2018, ble han idømt fengsel på opptil ti år. Nå slipper han ut. Foto: Matt Rourke / AP

Høyesterett har omgjort overgrepsdommen – Bill Cosby (83) er løslatt

En høyesterettsdomstol i Pennsylvania har omgjort Bill Cosbys overgrepsdom. Onsdag kveld bekrefter kriminalomsorgen i Pennsylvania at han er løslatt.

Ifølge Reuters har en domstol besluttet å omgjøre 83-åringens overgrepsdom. Løslatelsen kommer etter at retten har konkludert med at Cosby ikke hadde en rettferdig rettssak.

Hadde han skulle sonet straffen hele perioden, vil han vært 91 år når han blir løslatt. Cosby har allerede sonet mer enn to år ved et fengsel nær Philadelphia.

Klokken 20.36 norsk tid melder Pennsylvania Department of Corrections at Bill Cosby er løslatt.

Den kjente komikeren og skuespilleren ble i september 2018 dømt til mellom tre til ti år i fengsel for å ha dopet ned og misbrukt Andrea Constand i 2004.

Etter å ha fått forkynt dommen, ble han umiddelbart ført til Pennsylvania State Prison for å sone.

Rettsaken bli ofte omtalt som den første rettslige avgjørelsen i #metoo-kampanjen. Forsvarerne til 83-åringen imidlertid hevdet at Cosby først og fremst har vært utsatt for en heksejakt.

Peker på lovnad fra tidligere aktor

Retten fastslår at Cobys hadde stolt på en lovnad fra en tidligere aktor i saken da han avga sitt vitnemål. Den gikk ut på at Cosby ikke ville bli straffeforfulgt for ting han sa i avhør i den sivile straffesaken.

I rettsavgjørelsen heter det at nåværende statsadvokat Kevin Steele, som tok avgjørelsen om å pågripe Cosby, var forpliktet til å holde seg til sin forgjengers løfte.

Høyesterett så seg derfor nødt til å omgjøre dommen, opplyser de i rettsdokumenter.

– Det er det eneste middelet som samsvarer med samfunnets rimelige forventninger til dets valgte påtalemyndighet og vårt strafferettssystem, skriver de i rettsavgjørelsen.

Hevder fortsatt sin uskyld

Cosby har hele tiden hevdet sin uskyld i saken. Etter at dommen falt forsikret han om at han aldri kommer til å si unnskyld.

– Jeg ikke til å vise noen form for anger eller beklage en forbrytelse jeg ikke har begått, uttalte 83-åringen da.

Rundt 60 kvinner har stått fram og anklaget 83-åringen for overgrep, men de øvrige forholdene er foreldet og kan ikke straffeforfølges. Andrea Constands sak er den eneste Cosby er blitt tiltalt for.

Under rettssaken beskrev Constand hvordan komikeren forgrep seg på henne etter å ha gitt henne tre blå piller som lammet henne. Selv hevder Cosby at kvinnen samtykket til sex.

Tidligere anker ble avvist

Cosby forsøkte flere ganger å anke dommen i 2018 og 2019, men ankesakene har blitt konsekvent avvist.

23. juni 2020 fikk imidlertid Cosby sin anke akseptert hos Høyesterett i delstaten.

I mai forsøkte komikeren å få slippe ut av fengsel på prøvetid, men forespørselen ble avslått av retten i Pennsylvania.

Cosby har hele tiden fått full støtte fra kona, Camille Cosby.

– Avgjørelsen er ikke et resultat av ekte rettferdighet, men av en folkedomstol og et pøbelvelde (mob justice, red.anm.)», skrev hun i 2018.

En tidligere talsperson for Cosby, Andrew Wyatt, sa i 2018 at rettssaken var den mest rasistiske og sexistiske rettssaken i USAs historie.

Fakta om Bill Cosby William Henry Cosby ble født i 1937.

Som skuespiller og komiker er han mest kjent fra rollen som doktor Cliff Huxtable i TV-serien «The Cosby Show».

Cosby er utdannet pedagog fra Universitetet i Massachusetts.

Fra å ha vært en høyt elsket farsfigur på TV-skjermen raste det hele sammen da det begynte å dukke opp stadig flere beskyldninger om overgrep mot kvinner.

Om lag 60 kvinner hevder å ha blitt utsatt for seksuelle overgrep i løpet av en periode fra midten av 1960-tallet og fram til 2000-tallet. De langt fleste av sakene er imidlertid foreldet.

Anklagene har flere likhetstrekk – kvinnene hevder å ha blitt tilbudt hjelp med å få sine karrierer i gang, de er blitt invitert på middag, blitt dopet ned med piller eller drinker, og deretter blitt utsatt for seksuelle overgrep.

Så langt har bare en av sakene endt som straffesak. 26. april 2018 ble Cosby kjent skyldig i ha dopet ned og forgrepet seg på Andrea Constand i 2004.

Dommen var på mellom tre og ti års fengsel. Cosby nekter for å ha gjort noe galt, og forsvarerne hans mener han er utsatt for en heksejakt.

30. juni ble dommen mot ham omgjort i den øverste domstolen i Pennsylvania. (Kilde: NTB) Vis mer

Folkekjær mann

Cosby startet karrieren som standupkomiker på klubber rundt om i USA og ble tidligere betraktet som en av verdens mest folkekjære stjerner – og et ikon innen komedie.

Han ga ut en rekke komikeralbum, og markerte seg i 1965 som den første fargede skuespilleren i et TV-drama («I Spy») – noe som resulterte i en rekke priser. Flere andre TV-suksesser fulgte, deriblant barne-TV.

Aller mest kjent er «The Cosby Show», som gikk fra 1984–1992.