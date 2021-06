SKRIVER PÅ INSTAGRAM: Christina Aguilera Foto: Jordan Strauss / Invision

Aguilera med støtteerklæring til Britney

Christina Aguilera stiller seg bak sin tidligere rival etter at Britney varsler søksmål mot familien.

Av Øystein David Johansen

Publisert: For mindre enn 2 timer siden

Christina Aguilera og Britney Spears sto på hver sin side av en medieskapt rivalisering på 90-tallet. Nå har imidlertid Christina Aguilera rykket ut med støtte til Spears, som for første gang uttalte seg om det omstridte vergemålet forrige uke. Der varslet hun at hun akter å saksøke sin egen familie.

Aguilera skriver på instagram at hun har tenkt mye på Britney den siste tiden.

– Det er uakseptabelt at en kvinne som ønsker å ha kontroll over sin egen skjebne ikke skal få lov til å leve livet som hun selv ønsker, skriver popstjernen.

TIDLIGERE «RIVALER»: Kjendismediene brukte mye tid på Britney Spears vs Christina Aguilera på 90- og begynnelsen av 2000-tallet. Her er de sammen på en prisutdeling i 2000. Foto: SUZANNE PLUNKETT / AP

– Å bli hysjet, ignorert, mobbet og nektet støtte fra dem som står deg nærmest er det mest forferdelige og nedverdigende man kan tenke seg.

Hun skriver videre at man ikke skal ta lett på hva slags skader slikt kan føre til.

– Enhver kvinne har rett til sin egen kropp, privatliv, rom og lykke, skriver Aguliera som undestreker at Spears har levd under et press som er helt ubegripelig å fatte for de fleste av oss.

– Mine tanker går ut til Britney. Hun fortjener all EKTE kjærlighet i verden.

Tidligere mandag uttalte også Britney Spears lillesøster Jamie Lynn Spears seg for første gang, og sa i en video at hun har beundret og elsket storesøsteren fra dagen hun ble født.

