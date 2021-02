SKADET: Raylee tråkket over dagen før finalen. Foto: Julia Marie Naglestad/NRK

Drama før MGP-finale: Raylee skadet foten i vannscenen

MGP-finalist Raylees (23) scene-dusj har bydd på et hav av utfordringer. Nå har hun skadet foten dagen før finalen.

Av Yasmin Sfrintzeris

Lørdag kveld står Raylee, eller Charlotte Kristiansen, i finalen Melodi Grand Prix med «Hero».

Hun har allerede vakt oppsikt med med sceneshowet, der hun blant lener seg bakover en stol og får flere liter vann rett ned på seg. Det går ikke alltid går som planlagt.

– Jeg har «failet» mer enn jeg har lykkes, men jeg lykkes når det gjelder sier hun.

Fredag gikk det galt.

– Vi har hatt noen prøver i dag og kjørt vannscenen for å være sikker på at alt fungerer. Men vi har gjort noen endringer i showet, blant annet skoene mine, sier Raylee.

I finaleshowet skal hun ha på seg høye stiletthæler, uten støtte for anklene. Disse fikk også sin første testrunde fredag med vått underlag fredag.

– Jeg gikk opp på stolen og på vei ned igjen skled jeg, sier Raylee.

I fallet tråkket hun over.

Se vannscenen her:

– Hvordan går det med deg?

– Jeg overlevde. Nå gjør det bare dritvondt, sier hun.

Foten har hovnet opp og er «teipet som en fotballspiller», men Raylee vet foreløpig ikke om hun har pådratt seg et brudd i foten. Hun vurderer sterkt å ta en tur til legen før finalen.

– Men om jeg så må gipse beinet, skal jeg stå på scenen. Da får vi gipse og dra over en strømpebukse. Jeg kommer ikke til å gå ut der med sneakers, sier hun.

ISPOSE: Raylee vurderer å dra til legen for å få sjekket foten. Foto: Privat

– Jeg ofrer alt

Vannscenen har vakt mye oppsikt, men har også kostet for Raylee. I delfinalen hadde hun så mange gjennomkjøringer før delfinalen at hun pådro seg blærekatarr og måtte få penicillin.

– Er det fortsatt verdt det?

– Det er så verdt det. Jeg har så lyst til å vinne.

– Så lyst at du vil ofre helsen?

– Jeg ofrer alt! Jeg ofrer meg selv, ler hun.

HOVNET OPP: Foten er «teipet som en fotballspiller», sier Raylee. Samboerem Glenn Rune Olsen hjelpet til. Foto: Privat

Hun håper at foten er bedre i morgen.

– En må jo le, hva annet kan man gjøre, sier hun.

Om ikke finalenervene var på plass fra før, er hun ekstra spent på lørdagskvelden nå. Hun Raylee innrømmer at hun ikke har gjort det enkelt for seg selv.

– Jeg må jo bare ha troen på meg selv og teamet mitt. Jeg blir aldri lei. Jeg får aldri nok. Jeg føler at jeg er skapt for å gjøre det her, sier hun.

På generalprøven tidligere i uken kom ikke vannet ut: