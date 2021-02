HACKET: John Carew, her under et intervju med VG ved en tidligere anledning. Foto: Bjørn S. Delebekk, VG

John Carew om å bli hacket: − Ikke kult

Uvedkommende har tatt over Twitter-kontoen til John Carew (41) og pøser nå ut meldinger til hans 65.000 følgere.

Av Catherine Gonsholt Ighanian

Det siste døgnet har det i skrivende stund strømmet på med nærmere 100 meldinger fra Carews Twitter-konto. Men det er ikke han som er avsender.

– Jeg har ikke snøring på hvem som står bak, eller hva de vil med dette. Det er merkelig at de kaller seg Elon Musk, sier Carew på telefon til VG.

E-posten også rammet

Kontoen har fått nytt navn, Elon Musk (som Tesla-sjefen), og alle meldingene er skrevet på engelsk.

– Det er uansett ikke kult, forklarer Carew, som også kan fortelle at han har fått e-posten hacket, og at det er på denne måten vedkommende har fått tilgang til Twitter-profilen hans.

– Jeg tvitrer ikke så ofte, knapt en gang i halvåret, men dette er ikke hyggelig. Og det at de har kommet seg inn i min e-post, er jo ikke bra. Det kan jo finnes private dokumenter og andre ting der som jeg ikke vil at folk skal se, sier den tidligere fotballstjernen.

Hacket to ganger

VG meldte 7. februar om at Carews Twitter-konto var blitt hacket dagen før. Carew forklarte da til VG at han jobbet med Twitter for å få kontroll over kontoen. Det trodde han også at han hadde klart.

– All kommunikasjonen jeg har hatt med Twitter, har foregått over e-mail. Da jeg fikk ny link til kontoen, klarte de å hacke seg inn igjen. De satt bare og ventet og klarte altså å hacke kontoen to ganger. Tydeligvis er dette et veldig spesifikt angrep, sier en oppgitt Carew.

Han vet ikke ennå hvordan han skal få kommet i kontakt med Twitter på nytt.

– Jeg får være kreativ og høre med folk som er flinke.

Har sikret andre kontoer

Carew forsikrer at han har flere e-postkontoer, og at de andre sosiale plattformene han betjener, ikke er rammet. Han har dessuten sterke sikkerhet for innlogging i de andre kanalene.

– Men man kan jo aldri garantere.

For halvannen uke siden lå det ute en melding som lenket til et norsk nettsted, men som dagen etter var fjernet. Også den gangen ble kontonavnet forsøkt endret på, uten at hackerne lyktes med det.

Det har de imidlertid klart nå.

– Jeg synes det er rart at Twitter ikke har et system som fanger opp at andre tar seg til rette på verifiserte kontoer, sier Carew, som sier det er første gang han er blitt hacket.

Kryptiske meldinger

De forvirrende og usammenhengende meldingene går ut på at man skal klikke på en link, og at det haster. I tillegg postes det budskap som «at skjønnhet ikke varer evig men at en vakker personlighet gjør det».

Carew håper at han får Twitter-kontoen tilbake.

– Hvis ikke må den bare legges ned. Hvis den må det, så er det synd, men den kan jo ikke være i feil hender.

Snart pappa

41-åringen har hyggeligere spenning på privaten. I slutten av mars venter han en datter med kjæresten Pernille Juvodden (24).

– Oppe i alt hackestresset er det en veldig fin trøst, sier Carew og ler.

VG har nylig omtalt at flere celebriteter er utsatt for lignende dataangrep, deriblant den ekte Elon Musk, Microsoft-gründer Bill Gates, Amazon-sjef Jeff Bezos og artisten Kanye West.

VG har ikke lykkes i å komme i kontakt med Twitter.