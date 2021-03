AMERICANA: Lana Del Rey skuer ut av storbyen på sitt syvende album. Foto: PROMO

Musikkanmeldelse: Lana Del Rey – «Chemtrails Over the Country Club»: Skiftende skydekke over LA

Fantastisk tittel. Bra album.

Av Marius Asp

Publisert: Nå nettopp

ALBUM: POP

Lana Del Rey

«Chemtrails Over the Country Club»

(Interscope/Universal)

Det er noe forfriskende over ambisjonsnivået i tekstuniverset til Lana Del Rey.

Siden gjennombruddet som trist og frakoblet Hollywood-dødsromantiker i 2012 har hun vokst til en av de skarpeste lyrikerne i sin vektklasse, med et våkent blikk for materialtrettheten i den amerikanske mytologien.

Det perfekt titulerte syvendealbumet «Chemtrails Over the Country Club» har vært varslet i over et år nå. Produsent Jack Antonoff – som også satt bak spakene på (den nesten like fjongt titulerte) forgjengeren «Norman Fucking Rockwell!» – er tilbake, og sammen fortsetter duoen den organiske, tidvis rurale vendingen i Del Reys uttrykk. Det mer enn anes en dragning mot enklere tider, tekstlig så vel som musikalsk.

Høydepunkter teller det nydelige, ultradelreyske tittelsporet, den nesten triphop-søvnige og likevel overrumplende «Dark But Just a Game» og den avsluttende Joni Mitchell-coveren «For Free», der Zella Day og en nesten nifst Joni-lignende Weyes Blood bidrar til å dytte sangen ut av komfortsonen. Laurel Canyon-hyllesten «Dance Till We Die» er også flott.

Sang for sang er likevel «Chemtrails ...» et hakket svakere album enn «Norman Fucking Rockwell!». Særlig platens siste halvdel sagger en smule, med Tammy Wynette-fantasien «Breaking Up Slowly» som det svakeste kortet i bunken.

Likevel: Som formidler av «americana» – i musikalsk, poetisk og mytologisk forstand – er Lana Del Rey oppe og nikker med de største akkurat nå.

BESTE LÅT: «Chemtrails Over the Country Club»