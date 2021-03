TESTER: Reaksjonene har strømmet til etter det ble kjent at influencer Martine Lunde får sin egen serie hvor hun tester seg som politi. Foto: TV 2

Politistudenter reagerer sterkt på Martine Lunde-serie

Leder for PF Politistudentene sier det er overraskende at Politihøgskolen ga tillatelse til innspilling av Martine Lundes TV-serie «Martine vil bli politi».

Publisert: Oppdatert nå nettopp

– Det er ikke tvil om at et overveldende flertall av tilbakemeldingene er negative til at Politihøgskolen takket ja til denne serien, sier leder for politiets studentorganisasjon, Marcus Hagen til VG.

Forrige fredag ble det kjent at influencer og reality-profil Martine Lunde (25) får sin helt egen TV-serie. Lunde skal i serien få oppfulgt sin hemmelige drøm om å prøve seg som politi.

Etter Politihøgskolen selv formidlet nyheten på egen Instagramprofil, har kritikken haglet – i hovedsak fra personer som selv skriver at de er politistudenter.

«En influencer som har vunnet «Paradise Hotel» har fått kjenne på hva det innebærer å være politi, mens studentene sitter hjemme alene og glemmer hva vi studerer for å bli. Nemlig politi. Dette oppleves som feil», står det i en kommentar som har fått 657 likerklikk.

En annen skriver at serien er «et slag i trynet til alle politistudenter som tar utdanningen sin seriøst».

«Mange har hatt et veldig vanskelig studieår, og de aller fleste kjenner på at vi ligger langt bak faglig sett. Da håper jeg inderlig at PHS erkjenner hvor frustrerende det er å se en influencer få mer operativ erfaring dette året enn det studentene har fått», skriver en tredje.

– Overraskende

Hagen har forståelse for at Politihøgskolen takket ja til TV-serien, men skjønner samtidig at studenter reagerer.

– Jeg er enig i den saklige kritikken om tidspunktet for innspillingen, og det er ikke tvil om at studentene føler seg nedprioritert av Politihøgskolen. Med tanke på restriksjonene som studentene ved Politihøgskolen har vært underlagt, er det overraskende at det gis tillatelse til en slik innspilling med personer utenfra.

Han understreker at han tar avstand for enhver hets mot enkeltpersoner, og ønsker ikke å rette kritikk mot Lunde.

– Hovedproblemet, slik vi opplever det, er Politihøgskolens håndtering av pandemien. Politihøgskolen har valgt en kompromissløs linje med tanke på koronatiltak- og restriksjoner. Samtidig har det gjennom hele året vært mangel på informasjon til og tilrettelegging for studentene. Mye av frustrasjonen knyttet til TV-serien er nok et utslag av dette.

– Misforståelser

VG har vært i kontakt med pressevakt i Politihøgskolen, Runar Kvernen, som viser til en kronikk publisert i Politiforum torsdag.

– Politihøgskolen tar gjerne kritikk og debatt. Men det er noen misforståelser her, og vi har bekymringer rundt noe av kritikken, skriver operativ leder i Kongsvinger, Ingrid Trønnes Mæhre i kronikken.

Mæhre har forståelse for studentenes frustrasjon over egen studiesituasjon.

– Likevel, om vi hadde valgt vekk serien hadde ikke situasjonen for politistudentene vært annerledes. Det er svært viktig å understreke at opptakene ikke på noe tidspunkt har gått på bekostning av, eller er blitt prioritert over, aktivitet knyttet til utdanning.

Blir provosert

Onsdag skrev Marte Elverum, master i samfunnssikkerhet, kronikken «Når ble «likes» viktigere enn tillit, omdømme og respekt» i Politiforum.

Elverum sier til VG at hun blir provosert av det Politihøgskolen argumentere for i eget kommentarfelt på Instagram.

– De forsøker å fraskrive seg ansvar ved å si det var TV 2 sin idé, og det holder ikke mål. PHS må selv ta ansvar for avgjørelsen å medvirke i denne serien.

På Instagram skriver Politihøgskolen blant annet at serien kan være med på å nå nye grupper ungdom. Det mener Elverum ikke holder:

– Politihøgskolen har en enorm søkermasse og over 50 prosent kvinneandel. De argumenterer også for at søkertallet har sunket litt det siste årene. Det de ikke tar med at antall studieplasser også har gått ned.

Operativ leder Mæhre har mer enn 30 års bakgrunn i operativt politiarbeid, som vil si politi som jobber med å bekjempe kriminalitet og løse samfunnsoppdrag for å ivareta allmennsikkerheten.

– Ja, vi har mange kvinnelige søkere til grunnutdanningen, men i operative miljøer er det fortsatt veldig lav kvinneandel mange steder. Det var nettopp dette som var poenget: En test med en hovedperson som ikke hadde den opplagte bakgrunnen, skriver hun i kronikken.

Utsatte opptak

VG har vært i kontakt med Martine Lunde som ikke ønsker å kommentere saken. Pressesjef i TV 2, Jan-Petter Dahl, sier kritikken fra studentene og deres situasjon under koronapandemien, må henvendes til Politihøgskolen.

– Smittevern har vært høyt prioritert gjennom hele opptaksperioden, sier han, og legger til:

– Og ved flere anledninger har opptak blir utsatt eller endret på grunn av smittesituasjonen.