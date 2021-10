Bjørn Tomren om «Stjernekamp»-seieren: − Absurd

Strupesangeren fra Tomrefjord gikk helt til topps i årets «Stjernekamp». – Absurd, veldig overraskende og gledelig, sier han.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Bjørn Tomren tar ikke uventet seieren med fatning, selv om han er tydelig rørt.

Da resultatet ble klart uttalte han at han var «helt målløs».

Etter finalen har han fått samlet seg nok til å gi noen beskjedne kommentarer.

– Absurd, veldig overraskende og gledelig, sier han om seieren til VG etter finalekvelden av årets «Stjernekamp».

Han bruker også anledningen til å takke dem som sendte han helt til topps.

– Tusen takk til alle som stemte på meg og Alexandra. Det betyr veldig mye for meg, sier Bjørn Tomren.

Rotan: – Veldig fornøyd

Det var på ingen måte en bedrøvet Alexandra Rotan som møtte VG etter finalekvelden.

Hun har tidligere deltatt i andre musikkonkurranser, men Stjernekamp er noe eget, mener hun.

– «Stjernekamp» er noe helt annet. Her har jeg fått vokse og utfordre meg selv på en egen måte. På mandag er det rett inn i studio og skrive egne låter, sier en optimistisk Rotan.

MEKTIG: Alexandra Rotan fremførte en maktdemonstrasjon av You’re the Voice av John Farham i lørdagens finale av «Stjernekamp».

– Det var viktig for meg at folk ikke trodde at jeg tok lett på «Stjernekamp». Jeg har jobbet beinhardt og vokst som artist og menneske. Det har jeg klart. Jeg fremførte den låten med stolthet i dag. Jeg er veldig fornøyd, sier hun.

– Mitt mål var å få være gjennom alle sendingene i Stjernekamp. Jeg tror dette er en døråpner for oss begge to, uansett hvordan det hadde gått.

I kveld skal hun uansett feire.

– Med et glass eller ti, sier en lattermild Rotan.

Sveitsisk strupesang

Første musikkinnslag fra finalistene var det Tomren som stod for. Han gikk i kompaniskap med sin gode venn Heine Bugge, kjent fra trekkspillduoen Polkabjørn og Kleine Heine, og jodlet av gårde på den sveitsiske folkemelodien Mein Vater ist ein Appenzeller.

Jodling i «Stjernekamp»-finalen? Hvorfor ikke, sa Tomren og fremførte til både latter og applaus i salen. VGs anmelder trillet en femmer på terningen for den smått absurde og publikumsvennlige jodleseansen til Bjørn Tomren.

Rotan fulgte opp ved å gå sammen med MGP-kollegaene i KeiiNo til en fremførelse av trioens nye låt «Venus». VGs anmelder trillet en firer, men påpekte at fremføringen ikke var like engasjerende som Tomres jodling.

ROLIG DANS: Som siste låt fremførte Tomre en nedstrippet utgave av Whitney Houston-klassikeren «I Wanna Dance With Somebody»

Allsang

I runde to sto finalistene på egne bein. Tomren sang en nedstrippet versjon av Whitney Houston-klassikeren «I Wanna Dance With Somebody», til en ny femmer på terningen.

Rotan kontret med en mektig versjon av John Farhams grandiose låt «You're the Voice». Det sikret kveldens første femmer for Eidsvollsjenta - og allsang fra publikum.