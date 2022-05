JUBILEUM: Dronning Elizabeth skal hylles til helgen, og prins Harry og hertuginne Meghan flyr inn fra USA – sammen med barna.

Dronning Elizabeth får møte sitt nest yngste oldebarn for første gang

For aller første gang skal «Lilibet» (96) møte Lilibet (1).

Publisert: Oppdatert for mindre enn 30 minutter siden

Dronningens oldebarn Lilibet fyller ett år lørdag 4. juni, en begivenhet som faller sammen med platinajubileet til dronning Elizabeth, som strekker seg fra 2. til 5. juni. Jubileet er en markering av 96-åringens 70 år på tronen.

Prins Harry (37) og hertuginne Meghan (40) tar med begge barna til England i helgen for å være med på feiringen av Harrys bestemor, har BBC og andre britiske medier opplyst.

Parets eldste barn, Archie (3), ble født i England, så dronningen rakk å bli kjent med ham før Harry og Meghan løsrev seg fra kongehuset og flyttet til USA på nyåret i 2020.

Lille Lilibet er det ingen i den britiske kongefamilien som ennå har møtt. Prins Harry har besøkt hjemlandet et par ganger siden han flyttet, og hertuginne Meghan var også nylig innom på snarvisitt – for første gang på to år.

Men det er altså første gang de tar med barna tilbake til England etter isfronten som oppsto rundt flyttingen og det kontroversielle Oprah-intervjuet.

Datteren Lilibet Diana er oppkalt etter både dronning Elizabeth og prins Harrys avdøde mor, prinsesse Diana. Dronning Elizabeth har nemlig hatt kallenavnet «Lilibet» hele livet, noe som skal stamme fra at hun som liten ikke klarte å uttale «Elizabeth».

Ektemannen, avdøde prins Philip, refererte ofte til kona med dette kallenavnet, og dronningen har selv pleid å signere brev med «Lilibet».

Dronningen har 12 oldebarn, og Lilibet er det nest yngste. Prinsesse Beatrice, prins Harry og prins Williams kusine, fødte en datter i oktober i fjor – fire måneder etter at Lilibet kom til verden.

Alle detaljene rundt platinajubileet er ikke offentliggjort, men noen ting er sikkert. Den tradisjonelle Trooping The Colour, en militær seremoni i regi av British Army og regimenter fra Samveldet av nasjoner, skal være åpningsnummer torsdag.

Da vil dronningen stå på balkongen på Buckingham Palace omgitt av noen av sine nærmeste. Ifølge The Independent har dronningen bestemt at det kun er de kongelige med offisielle plikter, som skal stå på balkongen – og da altså ikke Harry og Meghan.

Den britiske kongehuseksperten Omid Scobie sier til avisen Express at han likevel spår at Harry og Meghan vil komme til syne på balkongen en eller annen gang i løpet av de fire dagene, og at dronning Elizabeth vil finne en anledning til å overraske med å ta med flere slektninger ut.

Det blir også en gudstjeneste i St Paul’s Cathedral. The Telegraph sier at Harry og Meghan med barna skal være til stede der.

Kanskje får også verden se litt mer av Lilibet. Harry og Meghan stilte opp til offisiell fotografering da sønnen ble født i 2019, men Lilibet har de vært forsiktige med å vise frem. Kun på et julekort på Instagram i fjor, har verden fått et glimt av den lille jenta.

Harry og Meghan skal angivelig bo i Frogmore Cottage under oppholdet, altså der de hadde basen sin da de var fastboende. Her har de latt Harrys kusine, prinsesse Eugenie, få bo med mann og barn, etter at de selv flyttet til USA.

Nylig ble det kjent at Harry og Meghan vil fortsette å beholde stedet, selv om de bor i California.