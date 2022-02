MrBeast hjalp mindre youtuber med å vokse

Jimmy «MrBeast» Donaldson (23) skal ha økt inntekten til vedkommende dramatisk.

Av Håvar Bremer

Publisert: Nå nettopp

Med over 90 millioner abonnenter på YouTube og milliarder av visninger er Donaldson en av verdens mektigste mediepersonligheter.

Han har et stort team som jobber for seg og han kan bruke millioner av kroner på en video.

les også MrBeast på inntektstoppen

Hjelp

For å demonstrere sin selverklærte genialitet, la han i går ut bilder på Twitter som viste hvordan han har hjulpet en mindre youtuber med å vokse.

Donaldson har ikke avslørt hvilke grep han gjorde. I løpet av en måned skal han jobbet med innholdet på kanalen.

Han skal ha publisert samme antall videoer som tidligere, men sørget for at de hadde «bedre kvalitet».

Hvilken youtuber han skal ha hjulpet er foreløpig ikke kjent. Donaldson er ikke sen med å påpeke at vekst på YouTube er en vitenskap. Et syn også kollega Ludwig Ahgren deler, som har opprettet en hemmelig kanal for å bevise det, skriver Dexerto.

Kraftig vekst i visninger

Youtuberen som gikk hjelp av MrBeast skal på en måned ha gått fra 4,6 millioner visninger til 45 millioner. Det skal bety et inntektstopp fra 24.000 dollar til 400.000 dollar.

Som vanlig blir 23-åringen hyllet av fansen, men noen påpekte at youtuberen ikke kunne regnes som en liten youtuber fra før og var en habil innholdsskaper.