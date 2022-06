I løpet av det siste året har Annijor slitt med konstante blødninger.

Anniken Jørgensen på bedringens vei: − En enorm lettelse

Anniken Jørgensen (26), bedre kjent som Annijor, forteller på Instagram at hun ikke lenger sliter med konstante blødninger.

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Influenceren har tidligere snakket om sine problemer med uforklarlige konstante blødninger og hvordan dette har preget henne.

– Jeg vet ikke hva jeg skal gjøre, og drar meg selv ned hele tiden, skrev hun da.

I et åpent innlegg på Instagram onsdag skriver hun:

– Vi er ferdig. Ikke mer smerte, utbrudd, gråting på do eller å se blod hver eneste dag.

– Ikke mer medisiner, skuffelser, vaginal sykdom, tamponger, søvnløse netter eller å se meg selv falle fra hverandre i speilet.

Til VG sier hun at hun er ferdig med behandling og at hun håper på at det nye prevensjonsmiddelet, som hittil har stabilisert kroppen, vil fortsette å virke slik.

– Det er vanskelig å vite før jeg eventuelt en gang slutter, men jeg blør i hvert fall ikke!

– Det er en enorm lettelse så klart, skriver hun til VG.

På Instagram understreker hun at det har vært en lang reise hvor hun har prøvd hormonell behandling over seks måneder, ulike prevensjonsmidler, naturlige midler og å endre kostholdet i et forsøk på å stoppe blødningene.

Anniken Jørgensen er en av Norges største influencere med nesten 300.000 følgere på Instagram. Hun har også gjort seg bemerket som forfatter og har sitt eget klesmerke Knust Porselen. Jørgensen har deltatt i både «Farmen» og «Skal vi danse».