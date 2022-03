VERTSKAP: Nick Offerman og Megan Mullaly med tydelig budskap til Russlands president i Los Angeles søndag.

Viste finger’n til Putin på prisutdeling

Nick Offerman (51) og Megan Mullaly (63) ledet Spirit Awards i Los Angeles søndag. De var ikke alene om å vie Ukraina oppmerksomhet.

Av Catherine Gonsholt Ighanian

– Jeg tror vi snakker for alle her når vi sier at vi håper på en rask og fredelig løsning. Spesifikt – fuck off og dra hjem, Putin, uttalte Nick Offerman på scenen ifølge TMZ.

Sammen med skuespillerkona Megan Mullaly hadde han oppdraget med å være vertskap for filmprisutdelingen.

– La oss alle gi en felles hilsen til Putin, fortsatte Offerman, hvorpå han og Mullaly viste finger’n.

Artisten Ryan Adams (45) deler dette bildet på Twitter, der filmstjernen Kristen Stewart (31) tar vertskapet på ordet:

«Lagrer dette for fremtidig bruk», skriver Adams under bildet.

Han gir seg ikke med det, men fortetter å gni det inn:

«Dette fortjener å bli zoomet inn høyoppløselig», skriver han under en ny versjon av det samme bildet.

Kristen Stewart, som er æresmedlem i styret til Spirit Awards, entret senere podiet med verbalt budskap. Hun skulle dele ut pris, men brukte anledningen til å vise sin støtte til Ukraina.

PRISUTDELER: Kristen Stewart foran fargene til Ukrainas flagg.

Dette var tydeligvis planlagt, for storskjermen bak henne lyste brått opp i blått og gult, fargene til det ukrainske flagget.

– De risikerer livene sine. Vi står opp for de hundre tusener med mennesker som flykter fra denne krigen, både ukrainere og alle andre nasjonaliteter som blir frarøvet en trygg havn, sa Stewart, ifølge USA Today.

Hollywood Reporter har ramset opp alle som vant priser i løpet av kvelden, deriblant filmen «The Lost Daughter», regissør Maggie Gyllenhaal (44), skuespiller Taylour Paige (31) og skuespiller Simon Rex (47).