STORE GUTTER GRÅTER IKKE: Alexander Langset, Mathias Luppicini, Atle Pettersen og Thomas Stokke i «Jersey Boys».

Musikal-anmeldelse «Jersey Boys»: Lollipop!

Vellydende, underholdende og intetsigende.

Av Morten Ståle Nilsen

Publisert: Nå nettopp

«Jersey Boys»

Chateau Neuf, Oslo

Bok: Marshall Brickman og Rick Elice

Regi og norsk oversettelse: Tore Sergei Myklebust

Koreografi: Kirsty McDonald

Scenografi og kostymer: Takis

Musikk: Bob Gaudio

Sangtekster: Bob Gaudio og Bob Crewe

Musikalsk ansvarlig: Hans Einar Appeland

Kapellmester: Christian Stähler

Med: Atle Pettersen, Alexander Langset, Mathias Luppicini, Thomas Stokke, Lars Jacob Holm, Cornelia Børnick, Lene Kokai Flage, Sofie Bjeketvedt m.fl.

Madcon hadde en internasjonal hit med sin hip hop-utgave av «Beggin’» i 2007. Men utover det er det ingen skjellig grunn til å tro at den amerikanske gruppen The Four Seasons skulle være særlig top of mind hos den jevne nordmann i 2022.

The Four Seasons var ikke bare primært et amerikansk pop-fenomen, men spesifikt et østkyst-fenomen: Emblematiske for gatekrysset der italiensk-amerikansk ungdomskultur møtte den afroamerikanske under et gatelys, og boyband-vokalgruppen og doo wop-musikken ble født.

Kvartetten hadde slagere verden over, og klorte seg fast på hitlistene gjennom mange slags utfordringer: «Den britiske invasjonen», psykedelia og hippier, hardrock og til en viss grad disco. Men The Four Seasons er aldri blitt sagnomsuste som The Beach Boys, den andre store amerikanske vokalharmoni-gruppen fra 1960-tallet. Til det var de for streite og kjedelige.

SIKTER MOT STJERNENE: Scene fra «Jersey Boys» på Chateau Neuf.

Det er med andre ord greie grunner til at jukeboks-musikalen om dem, «Jersey Boys», som først ble satt opp i USA i 2004, har brukt nesten 20 år på å karre seg til Norge. Showet ble i sin sydd sammen i kjølvannet av den massive ABBA-suksessen «Mamma Mia!», og er omtrent like tynn som den, dramatisk sett. Nei, vent. Den er tynnere.

Fire gutter fra New Jersey, staten som lever sitt liv som den kvisete, ukyssede lillebroren til New York, og som på midten av 1950-tallet, da The Four Seasons tar sine første steg, kun har Frank Sinatra å skryte av.

Dressjakker og Brylcreem-sleiker, store drømmer i skitne bygater. Mange bandkonstellasjoner, dårlige bandnavn og flere tyvstarter, før Tommy DeVito (Mathias Luppicini) møter Franki Valli (Atle Pettersen) møter Nick Massi (Alexander Langset) møter Bob Gaudio (Thomas Stokke). Sammen møter de produsenten Bob Crewe (Lars Jacob Holm), og så er de i gang.

Det som følger, er en typisk fra ingenting til alt, så ned og opp igjen-historie, ytterst velkjent fra en drøss biografiske filmer om enda mer legendariske musikk-legender. Riktignok med litt mafia-innblanding attåt.

SEX, DOP OG HARMONISANG: Scene fra «Jersey Boys».

I begynnelsen er alt bare velstand og hits, hits, hits. Så setter dekadansen inn – sex, dop og harmonisang – og så begynner gnisningene innad å gjøre seg gjeldene. Managerne og plateselskapsfolkene er – som alltid – sigarrøykende sleipinger. Turnélivet er hardt, det blir samlivsbrudd og skilsmisser. Noen slutter. For andre går showet videre.

Historien om bandet, ikke veldig spennende eller særegen sånn i utgangspunktet, fortelles på anekdotisk vis, i en kronologi som er lettest å holde rede på via klærne (buksedress i alle regnbuens farger = sent 1960-tall/tidlig 1970-tall).

Mot slutten av andre akt går det så raskt for seg at den ene scenen slår den andre ihjel. I det ene øyeblikket mister Valli en datter (i 1980). To sekunder senere gjør den klassiske besetningen et triumfartet comeback i 1990. Vi rekker knapt å bli beveget av hendelsene.

DET GÅR OPP OG NED I VERDEN: Atle Pettersen som Frankie Vallie i «Jersey Boys».

Vitsene er bløte, og de få kvinnerollene er utilgivelig sjablongaktige. Mest skuffende er det likevel at «Jersey Boys» har så få skikkelige dansenummer. Det mest iøyenfallende, som akkompagnerer Vallis solo-hit «Can’t Take My Eyes Off Of You» (1967), er tilfredsstillende glorete, og scenografien er generelt sett gild: 50- og 60-tallsdesign i fine farger.

Men det er jevnt over for lite bevegelse her. Det blir mest nerdete geberder fra de fire guttene i sentrum, med og uten gitarer.

Frankie Vallis falsett var selve kjennemerket ved The Four Seasons. Atle Pettersens tilsvarende er ikke like penetrerende, snarere noe nasal og tegneseriefigur-aktig i klangen. Pettersen er ikke verdens mest selvsikre skuespiller heller, men har sannelig matinéidol-utseendet som skal til, og kunne uten videre passert som italiensk-amerikansk.

SANG – OG DANS: Atle Pettersen og danseensemblet fremfører «Can’t Keep My Eyes Off Of You» i «Jersey Boys».

Mathias Luppicini bidrar med det meste av den sceniske utstrålingen. Så det er ikke så dumt at det er han som er forestillingens toastmaster i den første akten. Vokalharmoniene sitter imponerende godt, bandet spiller mykt og fint. Ensemblet er ungt, med en ditto energi. Hvorfor ikke utnytte den for alt den er verdt?

Om du elsker og ærer The Four Seasons’ sanger – «Sherry», «Walk Like A Man», «Big Girls Don’t Cry», «December 1963 (Oh What A Night)», «Big Man In Town», «Rag Doll» – vel, så er det bare å hogge inn.

For den som ikke er like interessert vil «Jersey Boys» minne mer om en litt sær tema-aften på Wallmans, enn en fullblods teateropplevelse.