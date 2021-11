NORGESAKTUELL: Justin Bieber tar med seg sin «Justice World Tour» til Trondheim 7. august 2022. Sist han besøkte Norge var i 2017.

Ber Justin Bieber om å boikotte Saudi-Arabia

Journalisten Jamal Khashoggi ble drept av regimet i Saudi-Arabia i 2018. Nå ber enken hans om at Justin Bieber dropper den planlagte konserten i landet.

– Vær så snill, Justin Bieber, ikke opptre for regimet som drepte min forlovede, er tittelen på et åpent brev til artisten i Washington Post,

Brevet er signert av Hatice Cengiz som var forlovet med Khashoggi før han ble drept.

– Dette er en unik mulighet til å sende en beskjed til verden om at ditt navn og ditt talent ikke skal brukes for å gjenopprette ryktet til et regime som dreper kritikerne sine, skriver hun.

Bieber er nemlig ett av trekkplastrene til formel-1-løpet Saudia Arabian Grand Prix, og skal etter planen avholde en konsert i landet 5. desember. A$AP Rocky, David Guetta og Jason Derulo er blant de andre artistene som deltar.

Artisten er for tiden ute på turneen «Justice World Tour», som inntar Trondheim i august 2022.

DREPT: Den saudiske journalisten Jamal Khashoggi ble drept i Istanbul i 2018. Etterforskningen pekte på at kronprinsen i Saudi-Arabia hadde beordret drapet.

– Dette året slapp du et album med navnet «Justice». Du har tidligere også sluppet albumet «Freedom». Saudi-Arabia har et sårt behov etter begge deler, skriver Cengiz.

Bieber har foreløpig ikke kommet med noen uttalelser etter at brevet ble trykket i Washington Post.

Fakta om drapet på Jamal Khashoggi: 59 år gamle Khashoggi ble sist sett da han gikk inn i Saudi-Arabias konsulat i Istanbul 2. oktober 2018. Der skulle han ordne med dokumenter som han trengte for å kunne gifte seg på nytt med tyrkiske Hatice Cengiz, som ventet på ham utenfor. Da han ikke kom ut igjen, varslet hun tyrkiske myndigheter.

Saudi-Arabia hevdet først at Khashoggi forlot konsulatet i live. 20. oktober 2018 innrømte de imidlertid at han døde på konsulatet. Ifølge myndighetene ble drapet begått av saudiarabiske agenter som handlet på egen hånd.

Amerikansk etterretning har konkludert med at drapet ble beordret av Saudi-Arabia kronprins og reelle leder, Mohammed bin Salman. Det benekter bin Salman.

Levningene av Khashoggi er aldri blitt funnet. Tyrkisk påtalemyndighet mener at Khashoggi ble kvalt til døde hvorpå kroppen ble partert.

Khashoggi var lenge på god fot med den saudiarabiske kongefamilien, men ble etter hvert kritisk til kronprinsens politikk.

I september 2017 forlot han hjemlandet. Khashoggi bodde etter dette i eksil i USA og skrev blant annet for The Washington Post. Vis mer

Forsvant sporløst

Jamal Khashoggi skrev blant annet flere regimekritiske artister i The Washington Post, før han forsvant sporløst i 2018 etter å ha gått inn i Saudi-Arabias konsulat i Istanbul i 2018.

VG intervjuet forloveden Hatice Cengiz da hun besøkte Norge for å delta på SKUP-konferansen året etter:

– Man vet aldri hva som skal skje, men jeg har tenkt mye på dette. Jeg skulle ønske vi var mer forsiktige. Vi måtte dit for å gifte oss. Jeg føler på skyld, og det er det verste av alt, sa hun til VG den gang.

Det samme året konkluderte en uavhengig etterforskning av FN at Saudi-Arabia sto bak drapet på journalisten Jamal Khashoggi. Etterforskerne i Tyrkia og CIA i USA har også delt denne oppfatningen.

FORLOVET: Hatice Cengiz besøkte Norge for å delta på SKUP-konferansen i 2019. Det var kun to uker til hun skulle gifte seg med Jamal Khashoggi før han ble drept.

Medielekkasjer fra den tyrkiske etterforskningen har tydet på at Khashoggi ble drept på bestialsk vis, og at han skal ha blitt kvelt og partert. Kronbeviset var et lydopptak fra selve drapet.

Tyrkias omstridte president, Recep Tayyip Erdogan, gikk hardt ut mot Saudi-Arabia etter Khashoggi ble drept, og omtalte det som er «politisk drap». Myndighetene i Tyrkia er på sin side ikke fremmed for å fengsle journalister.