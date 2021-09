TETT: Erna Solberg ankommer valgvaken til Høyre mandag kveld.

Konsertarrangører landet rundt rasende etter årets valgvaker – har sendt brev til Solberg, Høie og Raja

Norges største konserthus og scener har fått nok: de forlanger umiddelbart en dato for gjenåpning av kulturlivet etter å ha sett intime klemme- og drikkescener under landets valgvaker sist mandag.

Reaksjonene var sterke i kulturlivet etter bilder av elleville gledesscener og klemmer fra de politiske partienes valgvaker.

Den nye utblåsningen fra kulturaktørene sees i sammenheng med dette.

Direktør ved Oslo Konserthus, Jørgen Roll, er bare en av mange som har fått mer enn nok.

– Valgvakene var sjokkerende. Ut ifra tv-bildene var pandemien over. Vi har i 18 måneder jobbet med smittevernplaner, blitt immune mot Anti-Bac, forsøkt å tyde smittevernoverlegene, Helsedirektoratet, Folkehelseinstituttet og skjønne hva man egentlig mente med alle pålegg, fargekoder og trinn – som ble endret hele tiden, uten varsel, sier Roll til VG.

FYRER LØS: Direktør i Oslo Konserthus, Jørgen Roll, mener – i likhet med sine kulturdirektør-kolleger over hele landet – at det bråhaster å normalisere tilstanden på kulturfeltet som de mener er det siste området med strenge smitteverntiltak.

Har sendt brev til Solberg, Høie og Raja

«Kulturen må gjenåpnes, og vi må vite dato for åpning NÅ!» heter det i et brev fra Jørgen Roll og mange av hans mest innflytelsesrike kulturtopp-kolleger til statsminister Erna Solberg, helse- og omsorgsminister Bent Høie og kulturminister Abid Raja.

Avsenderne av brevet – som VG har lest – er Oslo Konserthus, Stavanger konserthus, Grieghallen i Bergen, Olavshallen i Trondheim, Stormen konserthus Bodø, Ibsenhuset i Skien, Drammen scener, Chat Noir og Chateau Neuf i Oslo, Ole Bull Huset på Osterøy og Sentrum Scene/Rockefeller i Oslo.

– Det er rett og slett nok nå, sier konserthusdirektøren og i sin tid gründeren av Norwegian Wood-festivalen i Frognerbadet i Oslo.

– I fjor ble vi holdt for narr av kulturministeren, og nå ble vi hånet av politikere i beste sendetid. Akkurat sånn føles det, sier Jørgen Roll.

Han mener myndighetene, med sine strenge regler for kulturfeltet, gir uttrykk for at konserter og andre store arrangementer er «verdens farligste steder å besøke».

– Butikker, sentre og andre kan vurdere antall etter egne smittevernvurderinger. Kultur havnet av en eller annen grunn helt bakerst i køen fra første dag av nedstengingen. Myndighetene har indirekte lært nasjonen til å tro at alle kulturhus, kinoer og konserthus er smitte-episentre eller «Covid Central», smeller det fra Roll.

– Finner oss rett og slett ikke i dette

I brevet til Regjeringen påpekes det at kulturlivet har levd med uforutsigbarhet siden mars 2020, og at mens resten av landet «åpnes opp, fortsetter kulturfeltet å blø».

«Vi har vært de siste som har fått lettelser hver eneste gang det har blitt lettet, og de første som har blitt stengt ned igjen når smitten har gått opp. Vi finner oss rett og slett ikke i dette lenger», heter det i brevet.

VG har gjentatte ganger forsøkt å få en kommentar til brevet fra kulturminister Abid Raja som Regjeringens representant på kulturfeltet, uten å lykkes.

Heller ikke statsminister Erna Solberg har besvart VGs henvendelser torsdag kveld.

Helsedepartementet: Forstår at kulturbransjen er ivrig

Helse- og omsorgsdepartementet ved statssekretær Saliba Andreas Korkunc svarer derimot på VGs spørsmål om hvordan de reagerer på brevet:

– Jeg forstår også godt at kulturbransjen er ivrig etter å gå tilbake til normal drift. Vi vet at pandemien har vært og fremdeles er krevende for de som er avhengig av publikum i salen, skriver han i en e-post til VG.

– Smittesituasjonen og stort press på kommunene har ført til at vi ikke har gått videre i gjenåpningen, men blir stående på trinn 3 frem til vi kan gå til en normal hverdag med økt beredskap.

Korkunc skriver at «det er data, ikke dato som avgjør når dette blir».

– Det vil være basert på faglige vurderinger fra Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet. Hvorvidt man fortsatt skal ha krav om avstand på arrangement eller ikke vil være en del av denne vurderingen.

fullskjerm neste JUBEL: Det ble stående applaus rundt bordene på Arbeiderpartiets valgvake. 1 av 11 Foto: Gisle Oddstad

E-post-svaret er et sammendrag av fire spørsmål, der statssekretæren også henviser til Helsedirektoratet.

Dette er alle VGs e-post-spørsmål som danner grunnlag for Korkunc’ svar.

Disse er:

* «Kulturen må gjenåpnes, og vi må vite dato for åpning NÅ!», skriver de nokså massive aktørene i brevet.

* Hvordan reagerer du på brevet?

* Hvorfor sitter kulturfeltet igjen med de strengeste restriksjonene?

* Er det aktuelt å droppe meteren hvis du er fullvaksinert og har coronapass, som aktørene trekker frem i brevet?

– Meteren er drepen

Arbeidende styreformann i Sentrum Scene/Rockefeller, Hans A. Lier, reagerer sterkest på at enmeteren fremdeles må opprettholdes i kulturlivet.

– Meteren er helt drepen for oss. Kulturlivet er de eneste som fremdeles håndhever denne, vi har fulgt den hele veien. Men nå må man forstå at samfunnet allerede er normalt igjen – folk er tilbake på jobb, busser og trikker er fulle, mens vi i kulturfeltet fremdeles må ha en meters avstand. Jeg skjønner det ikke, sier Lier, og legger til;

– Er du fullvaksinert og har coronapass, må meteren bort.

VIL HA SVAR: Bent Høie avkreves svar fra kulturlivet før han går av som helse- og omsorgsminister.

– Blir jo matt

Direktør Knud Dahl ved Folketeateret i Oslo reagerer på sin side på uttalelsen som Bent Høie kom med til VG tidligere torsdag, om at en gjenåpningsdato av samfunnet kommer like før det skjer.

– Å annonsere en dato lang tid i forveien vil være i strid med at vi skal ha en gjenåpning etter data, og ikke dato, sa Høie.

Uttalelsen får Knud Dahl til å riste på hodet.

– Man blir jo matt av å lese det. Skal vi bare kalle inn igjen 700 publikummere da, som har fått beskjed om at det ikke er plass til dem, «like før» forestilling? spør han retorisk.

I brevet til Regjeringen tar kulturdirektørene også opp de negative ringvirkningene som smitteverntiltakene fører til, ikke bare i forhold til avlyste konserter og show, men også i forhold til arbeidsplasser.

«Det har vært et stort frafall av ansatte i kulturfeltet under pandemien. Vi må ha forutsigbarhet for igjen å kunne ansette og skape arbeidsplasser. Show og konserter avlyses på grunn av uforutsigbarhet i et stort antall hver eneste dag – dette gjelder langt inn i 2022», skriver de, og avslutter:

«Tusenvis av ferdig vaksinerte publikummere får ukentlig beskjed om at det ikke er plass til dem og at de må flyttes til senere datoer. De sitter trangt på fly/buss/tog og bane osv. for å komme frem til oss, men hos oss er det krav til kohorter og avstand igjen. Hva er poenget?

Politikerne lar smittevernet smuldre bort, mens kulturlivet holdes stramt i tøylene som et gissel for manglende mot til normalisering».

