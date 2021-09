HOPPER I DET: På sitt beste maner Kjartan Lauritzens nye album frem sommerfølelsen på overtid.

Plateanmeldelse: Kjartan Lauritzen – «Kjartanisme»: Bygdetullingens hevn

ALBUM: RAP/POP

Kjartan Lauritzen

«Kjartanisme»

(Vibbefanger/Warner Music)

Balestrands mest breiale figur begynner for alvor å bli vanskelig å mislike.

Av Marius Asp

Publisert: Nå nettopp

Per Àki Sigurdsson Kviknes’ alter ego Kjartan Lauritzen – en høyrøstet, partykåt og superpositiv sogning som får samfylkingen Ronny Brede Aase til å fremstå som en mutt inntrønder – startet i utgangspunktet som en spøk.

Humor er utvilsomt fortsatt et viktig element når han debuterer med fullengderen «Kjartanisme», som skal ha tatt to år å ferdigstille. Men er det på den motsatte banehalvdelen, der vår mann viser en ny vilje til å gå inn i alvor og sårhet, at albumet virkelig våkner til liv.

Musikalsk har han – godt hjulpet av produsenter som Coucheron, Ketil Jansen, Askjell og Jerry Folk – utvidet vingespennet betraktelig. Sirkel Sag- og Linni-gjestede «Migrenemann» er like elegant som «Manko» er blytung, mens skakke «Million», indiepop-ruslende «Få det på» og den episke avslutningen «Tre sekund» bekrefter at prosjektet har tatt noen velkomne steg i eksperimentell retning.

Typisk nok er det «konseptet» som trekker ned her. «Kjartanisme» er muligens en gøyal livsfilosofi for svorne fans, men låtene med den tydeligste forankringen i gjøgleri og mas («Tada», Ta på meg», «Blod i fjeset») er også de minst interessante.

Kjartan Lauritzen har uttrykt at han driter i hva anmeldere over 40 år måtte mene om ham. Det høres ut som en fornuftig strategi. Han tåler sikkert å høre dette likevel: Jo mer han tør å vise fram av seg selv i musikken sin, jo bedre låter den. Med andre ord: Mer Per i monitor.

BESTE LÅT: «Få det på»