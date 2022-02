GAUDI: Solo-artistene Eddie Vedder tar promobildene der det passer ham. Her i Park Güel i Barcelona, et stykke fra hjemlig varme i Seattle.

Albumanmeldelse Eddie Vedder «Earthling»: Aldrende bakkekontakt

Eddie Vedder i høylytt humør gir oss den endelige bekreftelsen på at ingen album blir bedre med en Elton John-duett.

Av Tor Martin Bøe

Publisert:

ALBUM: POPROCK

Eddie Vedder

«Earthling»

(Republic/Universal)

David Bowie-albumet «Earthling» (1997) er en ganske inspirert tidskapsel fra en femti år gammel mann som lefler med og forstår tidsånden uten å glemme seg selv. På ingen måte et essensielt Bowie-album, men en utgivelse som står greit i en søkende karriere.

Eddie Vedder-albumet «Earthling» (2022) er utrolig nok også inspirert. Utrolig fordi Pearl Jam-vokalisten (57) falt dypt i et kaninhull sist han prøvde seg solo. Om «Ukulele songs» (2011) likevel relative popularitet indikerer at kjernefansen hører på hva som helst skal jeg ikke mene noe som helst om.

Dette er uansett nærmere Vedders kjerne.

Åpningssporet «Invincible» og tredjesingel «Brother the Cloud» kunne for eksempel med tyngre ryggrad enn Red Hot Chili Peppers-trommis Chad Smith og tidligere Red Hot Chili Peppers-gitarist Josh Klinghofer (selvsagt en del av bandet «Earthlings»} vært duvende Pearl Jam.

På «Long Way» kanaliseres friheten til War on Drugs gjennom noe som kan minne om ekte Tom Petty-optimisme. Med tanke på at Pearl Jam for det meste klinger mer som den her til lands noe uklare og tidvis gammeldagse sjangeren stadionrock, og ikke den innoverskuende grungen som bandet så ofte har blitt satt på musikkens aldershjem med, er det egentlig ingen overraskelse.

Det som må sies å være en overraskelse er at Elton John og Eddie Vedder har snublet sammen, og endt opp i en låt. «Picture» er åpenbart preget av long covid og/eller manglende omgangspersoner i apparatet som har lært seg verdien av å oftere si «nei» enn «ja».

Samarbeidet med Stevie Wonders munnspill kommer derimot som tredjelåt i et strekk der både tempo og volum legger seg nærmere morsbandets potensielle kraft. Så trenger vi heller ikke snakke særlig mye mer om «Penny Lane»-kopien «mrs. Mills». Uavhengig av at selveste Ringo Starr tar opp stikkene akkurat der.

Eller kanskje nettopp derfor.

«Earthling» bekrefter Vedders varierte vennekrets og inkluderende entusiasme. Samtlige låter minner oss om hvordan stemmebåndene hans kan være fløyelsmykt høylytte uten å misbruke utestemmen. Han har dessuten tenkt at «Earthling» skal definere det som gjør oss til alle mennesker, altså empati.

Litt dumt at han i motsetning til David Bowie sin« Earthling» litt for ofte har glemt empatiens kjedelige bror: Selvinnsikt.