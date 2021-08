LYKKELIG: Agnete Saba har tidligere fortalt om tøffe tider. Nå smiler hun over kjærligheten. Bildet er fra 2020. Foto: Odin Jæger

Agnete Saba letter på sløret om kjæresten

Artisten Agnete Saba har holdt kjæresten hemmelig for offentligheten. Nå viser hun han frem.

Av Stine Slettås Machlar

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Det var i april i år at finnmarkingen avslørte i podkasten «The Kåss Furuseths» at hun hadde fått samboer. Men utover det ville hun ikke si stort.

– Jeg tror han var den aller første til å spørre om autografen min, noen gang, sa hun i podkasten, og fortalte at de møttes for første gang da de begge deltok på Ungdommens Kulturmønstring i 2007, sa hun i podkasten.

Saba ble kjent for det norske publikum da hun og bandet The BlackSheeps vant MDG Jr. i 2008.

Det kan virke som om kjærligheten fortsatt blomstrer for artisten. På Instagram deler hun nå et bilde av kjæresten og seg selv på Nordkapp. Under bildet står teksten «Sist æ va på Nordkapp møtte æ han her kule fyren. Lite visste æ at 14 år etterpå skulle vi reise hit ilag på sommerferie som et par».

Bak har hun satt et gult hjerte.

På bildet er kjæresten Johannes Foslund tagget. Mye kan tyde på at fansen heier på kjærligheten mellom de to. Bildet er på under et døgn likt av over 5400 følgere.

Det var TV2 som omtalte saken først. Til God Kveld Norge forteller hun at kjæresten snart fyller 30, og at de har kjent hverandre lenge.

– Det hele føles bare veldig fint og trygt, sier hun i programmet.