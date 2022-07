GIFT: Nicki Minaj og Kenneth Petty på et moteshow i New York i 2020.

Nicki Minajs ektemann dømt til husarrest

Kenneth Petty (44) må sone ett år i husarrest for å ha unnlatt å registrere seg som overgriper.

Publisert: For mindre enn 30 minutter siden

Da Kenneth Petty flyttet fra New York til California for seks år siden, brøt han loven ved ikke å melde fra til det nasjonale registeret for seksuelle overgripere.

Ifølge amerikansk lov forplikter alle som er dømt for sedelighetsforbrytelser seg til å oppdatere opplysningene i registeret om hvor de bor, og hvor de eventuelt jobber eller studerer.

At Petty hadde unnlatt dette, kom for dagen da han ble stoppet av politiet i Beverly Hills i 2019.

Petty, som er gift med rapstjernen Nicki Minaj (39), erklærte seg ikke skyldig i retten i mars 2020 og ble løslatt mot en kausjon på om lag én million kroner. Året etter snudde han og innrømmet skyld.

Tre års prøvetid

Nå har han fått dommen, melder CBS og en rekke andre medier.

Straffutmålingen ble forkynt i Los Angeles onsdag. 39-åringen må sone ett år i husarrest og betale over 550.000 kroner i bot. Han er i tillegg ilagt tre års prøvetid.

Den opprinnelige dommen stammer fra da Petty ble funnet skyldig i voldtektsforsøk på en daværende kjæreste i 1995 – da han selv var 15 år. Han satt fire år i fengsel.

Minajs ektemann er tidligere dømt for overlagt drap etter å ha skutt en mann i 2002. Han slapp ut fra fengsel i 2013 etter å ha sonet syv år bak murene.

Selv om Minaj og Petty har kjent hverandre fra de var i tenårene, med de forelsket seg først i voksen alder. Bryllupet sto i 2019, og i 2020 ble de foreldre.