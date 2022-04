KOMIKER: Bernt Hulsker.

Bernt Hulsker på Instagram: − Unnskyld

Bernt Hulsker (44) går offentlig ut og beklager oppførselen sin på en jobbfest nylig.

Komikeren og VGTV-profilen deler tirsdag kveld et svært personlig skriftlig innlegg på sin åpne Instagram, der han forklarer at han har noe på hjertet som «er vanskelig å si».

«Desto viktigere er det å gjøre det», skriver han til sine nær 70.000 følgere og forklarer at grunnen til at han ikke har vært åpen om budskapet tidligere, er at han har vært redd.

«Og kanskje litt feig», skriver Hulsker – før han forklarer at han for litt siden var på en jobbfest der han drakk altfor mye «og oppførte seg som en idiot».

Komikeren sier han vet at oppførselen hans har såret mange venner og kolleger, og han forteller at han er svært skuffet over seg selv.

25. mars skrev VG om at podkasten og VGTV-programmet «Enkel servering» var utsatt fordi Hulsker var syk.

Nå forklarer Hulsker at han på den aktuelle festen sa ting han ikke mener.

«Det finnes ingen unnskyldning som forsvarer det jeg gjorde, men jeg kan ikke annet enn å forsøke og gi dere en forklaring», skriver 44-åringen.

Hulsker, tidligere fotballspiller, opplyser at han har vært syk og at det er en dårlig kombinasjon med alkohol. Hulsker opplyser at han har sagt unnskyld til de det gjelder, og han gjentar beklagelsen i innlegget.

«Unnskyld!».

Hulsker kunngjør for øvrig at han nå tar en «timeout» på ubestemt tid, og at han skal ta grep og lære å forstå seg selv bedre og komme tilbake «som en bedre utgave av seg selv».

VG har vært i kontakt med Thomas Manus Hønningstad, direktør i VGTV, som eier MaxSocial, managementet Hulsker er tilknyttet. Han har sett Instagram-posten, men ønsker ikke å si noe om saken.

– Vi kommenterer ikke interne forhold, sier Hønningstad til VG.

VG har forsøkt å komme i kontakt med Hulsker.

Bernt Hulsker er tilknyttet Max Social, som er et heleid profilbyrå i VGTV AS. VGs redaksjonelle vurderinger gjøres uavhengig av dette. Redaksjonen står fritt. Oversikt over bindinger for profiler som gjør oppdrag for VG ligger her.