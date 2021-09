MOBILEN: Ine Marie Wilmann og Preben Hodneland er ikke særlig imponert av den nye iOS-oppdateringen.

TV-anmeldelse «Furia»: Overambisiøst thrillerarbeid

Gjermund Stenberg Eriksen sitt nye prosjekt vil så mye at det føles som to sesonger av samme serie.

Av Tor Martin Bøe

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

«Furia»

Norsk thrillerserie i åtte deler

Med: Ine Marie Wilmann, Pål Sverre Hagen, Preben Hodneland, Nina Kunzendorf, Ulrich Noethen, Cecilie A. Mosli m.fl.

Serieskaper: Gjermund Stenberg Eriksen

Regi: Magnus Marsdal m.fl.

Alle episodene tilgjengelig på Viaplay fra 26. september.

Vi er i et norsk, noenlunde klisjétungt bygdemiljø. Spektakulære fjell og fjorder og ditto vanskelige veier.

Henrik Mestad snakker passe merkelig vestlandsdialekt og er like passe merkelig lokalpoliti i bygden Vestvik. Trond Espen Seim snakker merkeligere. Fridtjov Såheim like så. Ufrivilig teaterkomisk for de av oss som faktisk vandrer rundt i slike dialekter til vanlig. En unødvendig innvending i den store sammenhengen, men det gjør at Gjermund Stenberg Eriksens nye serie kommer skjevt ut allerede i starten.

Ragna (Ine Marie Wilmann) holder også til her, men hun får være katolsk kokk fra Oslo. Inn i dette kommer Pål Sverre Hagen som politimannen Asgeir, på frivillig overflytting fra østlandet, iført sin egentlige stavangerdialekt. Han har «hemmelig» stemplet over hele CVen.

BONDEROMANTICS: En samlet arsenal av norske skuespillere tester dialekter på et tun i Romsdal i.

Handlingen forflytter seg i løpet av to og en halv episode sørover i Europa, og blir en ganske annen serie. Nesten som en helt ny sesong.

Her løser et internasjonalt persongalleri opp de litt knirkete vestlandsutfordringene. Samtidig endres dramaet fra å være basert i Trollheim til å følge trollfabrikanter på internett. Og blir et thrillerdrama i samproduksjon med blant annet den tyske TV-kanalen ZDF.

I bunnen ligger idéen om trollmaskineriet som forer kloden med falske nyheter og konstruerte sammenkoblinger. Emmy-vinner Gjermund Stenberg Jensen («Mammon», «Aber Bergen», «Livstid» )sitt manusutgangspunkt (det har sittet en god gjeng sammen med ham på skrivestua) snurrer seg rundt i hatblogger, IP-adresser og kryptobetalinger.

Samtidig som den prøver å koble sammen virkelige hendelser som 11. september og 22. juli med hovedmålet for «Furia» sin fortelling.

ER IKKE SINT: Pål Sverre Hagen ser for det meste ganske anspent ut.

Timingmessig passer det sånn sett ganske godt at det er føderalt valg i Tyskland samme dag som premieren.

Selv synes jeg episodene fra Berlin er mer eksplosive, tross sin tildels åpenbare «Homeland»-inspirerte velde. Det medfører også at Preben Hodneland blir mye mer sentral for framdriften, mens Pål Sverre Hagen reduseres til en, for ham, uvanlig perifer rolle.

Disse to og spesielt Ine Marie Wilmann gjør solide jobber basert på manusutgangspunktet de har fått. Likevel roter samtlige karakterer med personlige motiv man føler man har opplevd litt for mange ganger før. Mye av det som skjer er mer brutalt enn forventet. Løsningene er likevel passe tilfeldige og klønete. Spesielt kampen om et nettbrett på slutten oppleves unødvendig parodisk.

Idéen om å lage en serie som prøver å fortelle noe aktuelt og relevant om samtiden, fordelt over en mengde lokasjoner, er ambisiøs. Hadde man stolt mer på de individuelle ferdighetene i stjernelaget på toppen, ville dette kanskje gitt en tettere beskrivelse av høyreekstreme terrorscenarioer.

I stedet mislykkes dessverre «Furia» med å være noe annet enn nok et overbefolket thrillerdrama.