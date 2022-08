KEVIN OG BALLIN: Kevin Lauren (uten maske) og Ballinciaga, som har gitt ut flere låter sammen, er i ifølge Lauren både gode venner og har et godt samarbeid.

Kevin Lauren om fengselsoppholdet: − Brukte det som et springbrett

I fjor sommer satt Kevin Lauren i fengsel samtidig som karrieren hans begynte å skyte fart. – Hørte fra vaktene i fengselet at «du er «all over» TikTok».

Kevin Lauren, eller Kevin Soleng som han egentlig heter, har det siste året blitt et kjent ansikt i musikkbransjen og på sosiale medier.

Med låter som «Loud Luxury 2022», «Tante» og nysingelen «HAALAND» er den tidligere «Paradise Hotel»-deltageren godt representert på Spotifys topp 50-liste – og har i lengre perioder tronet listen. Til sammen har han nesten en halv million månedlige lyttere på plattformen.

Lauren har på sine egne plattformer uttalt at han har sonet en fengselsstraff etter at han i mars 2021 ble dømt for å blant annet ulovlig oppbevaring av narkotika, og for å ha kjørt i ruspåvirket tilstand.

Straffen ble på fengsel i 45 dager – et fengselsopphold han nå åpner seg om i en podkastepisode av «Kontoret», laget av VGTV-profil Oskar Westerlin og Snorre Klanderud.

VG har vært i kontakt med Laurens manager, Niklas Strandbråten. Han opplyser at Lauren synes det er greit at VG omtaler dommen og uttalelsene i podkasten, og har ingen ytterligere kommentar til saken.

Lauren var i retten i starten av 2021, og forteller at han skulle sone straffen sin den kommende sommeren.

– Jeg tenkte «nå skal jeg i fengsel og gjort er gjort». Kanskje jeg aldri slipper ut igjen en gang, så nå må jeg bare «gunne» på, sier han i podkasten, som også er publisert som en Youtubevideo.

Fengselsdommen brukte han derfor til å «lade opp til sommeren».

– Jeg brukte det som et springbrett. Mot sommeren begynte jeg å kjøre mye lives, og memmo «poppa». Jeg begynte å få mine første konserterer på sommeren. Jeg jobbet døgnet rundt før jeg skulle inn, jeg visste hele tiden at 4. august, da er det ferdig.

Kevin Lauren (i blå vest) har over lengre perioder tronet Spotify topp-50-listen det siste året. Her fra årets VG-lista.

Da bar nemlig turen til utenfor Haugesund for å sone straffen, sier han. En av hans større låter «Streetsa er helt GTA» valget han å slippe rett før han skulle sone.

– Det smalt

I fengselet hadde han ikke tilgang til internett, og ukentlig ringte han derfor til produsenten sin for å høre hvordan den gikk.

– Det var veldig spennende, for jeg kom ikke inn noe sted. Der inne hørte jeg fra vaktene i fengselet at «du er «all over TikTok», det er ingenting annet på norsk TikTok enn deg akkurat nå».

VG har forsøkt å få en kommentar fra fengselet Lauren sonet i.

PÅ FEST: Kevin Lauren sier i en podkastepisode at han brukte fengselsoppholdet som et springbrett i artistkarrieren. Her fra Universals hagefest i sommer.

Lauren sier i podkasten at han på telefon fikk beskjed om at han hadde økt antall månedlige lyttere med mange, mange tusen under soningen. Kort tid etter at han sonet ferdig straffen i oktober 2021 slapp han «Loud Luxury 2022» med Ballinciaga.

– Den kom ut og det smalt, og det var akkurat det jeg trengte når jeg kom ut. Det var min første hit.

– Mye trøkk når jeg kom inn

Før soningen hadde Lauren allerede begynt å bli et kjent ansikt. Han var derfor spent på hvordan han kom til å bli mottatt i fengselet.

– Det var mye trøkk når jeg kom inn, jeg hadde «clout» der inne. Det var veldig mange folk som var interessert i å bli kjent med meg, forteller han til programlederne.

Lauren sier at «jailern» var som han hadde forventet, og at folk behandlet hverandre fint.

– Det blir jo slåsskamper og litt sånne ting, men det var ikke noe alvorlig når jeg var der inne, det er nok mer i Oslo-fengslene.

– Vi hadde møter en gang i uken hvor folk kunne ta opp ting de syns var «bad» og sånt. Vi snakket om alt mulig. Alle var der for samme grunn, vi skal sone tiden vår, også «jette» ut. Alle vil jo ha den beste tiden som mulig, ingen gidder å gå og kikke seg over skulderen sin hele tiden.

