UTSATT: Det var lange køer ved Oslo spektrum fredag ettermiddag.

Karpe-konsert utsatt etter billett-trøbbel

Karpes konsert i Oslo Spektrum ble fredag kveld utsatt på grunn av problemer hos billettleverandøren. Da konserten startet var det fortsatt kø utenfor.

Publisert: Oppdatert for mindre enn 2 timer siden

Fredag holder Karpe den nest siste av totalt ti utsolgte konserter i Oslo Spektrum i løpet av august.

Karpe-manager Silje Larsen Borgan skriver i en tekstmelding til VG at Ticketmaster har problemer sentralt i Europa, og at fredagens konsert derfor er utsatt.







– Dette medfører at innslipp går saktere enn normalt. Det jobbes hardt med å løse problemet, og vi utsetter dermed konsertstart til 21.15 så ingen skal gå glipp av den, skriver hun.

Etter planen skulle konserten starte klokken 20.30, og konserten ble først utsatt til klokken 21.00, og senere til 21.15. Da konserten startet var det fortsatt kø utenfor Oslo spektrum:

Det var lange køer utenfor Oslo spektrum klokken 21.17.

Klokken 21.35 skriver Borgan i en SMS at alle som sto i kø var inne for ti minutter siden, altså klokken 21.25.

Karpes ti konserter i Oslo Spektrum rommer til sammen 110.000 tilskuere. Den siste konserten er lørdag kveld.

De var ikke alle utsolgt i forkant – men ifølge duoens management Little Big Sister forsvant billettene raskt etter at første konsert var holdt, med all kritikerros og annen oppmerksomhet premieren førte med seg.

VGs anmelder trillet terningkast seks: Subtil og strålende stormannsgalskap