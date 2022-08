BRUDD: Lasse Matberg og Synne Gulliksen er ikke lenger i et forhold.

Slutt mellom Lasse Matberg og kjæresten

Synne Domért Gulliksen bekrefter at det er slutt mellom henne og «Skal vi danse: All stars»-aktuelle Lasse Matberg.

– Jeg kan bekrefte at vi ikke lengre er et par. Jeg har gått gjennom noen veldig tøffe uker, men ser nå lyst på fremtiden, skriver Gulliksen i en tekstmelding til VG.

Det var våren 2021 at det ble kjent at «Farmen kjendis»-vinner Lasse Matberg hadde funnet kjærligheten med den nå nyutdannede legen Synne Domért Gulliksen.

Nå har de altså gått hver til sitt.

VG har forsøkt å komme i kontakt med Matberg for en kommentar, foreløpig uten å lykkes. VG har også forsøkt å komme i kontakt med Matberg via TV 2.

Matberg har i flere år vært Instagramkjendis med over 700.000 følgere.

I 2021 var han med på «Farmen kjendis», og stakk til slutt av med seieren. Etter deltagelsen uttalte han at han fikk mye oppmerksomhet knyttet til kjærlighetslivet sitt, og noen måneder senere bekreftet han altså at han var i et forhold.

– Vi har en tett, kjærlig og ekte connection, sa Matberg i et større VG-intervju 2021.

Han har i tillegg vunnet «Skal vi danse» i Italia, og er nå aktuell med «Skal vi danse: Allstars» som har premiere på TV 2 førstkommende lørdag.