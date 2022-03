BAR PÅ HEMMELIGHET: Amy Schumer ønsker ikke lenger å holde sykdommen hemmelig. Her på Britannia Awards i 2015.

Åpner opp om skjult lidelse: − Stor hemmelighet

I et intervju med The Hollywood Reporter, forteller Amy Schumer åpenhjertig om diagnosen hvor hun i flere år var avhengig av å dra ut sitt eget hår.

Av Silje Lien Sveen

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

– Det er noe jeg har skammet meg mye over lenge, sier Amy Schumer til The Hollywood Reporter (THR).

Den amerikanske standup-komikeren og skuespilleren var lenge å se på den amerikanske humorkanalen Comedy Central, og har vunnet flere priser for sine humor- og skusepilleropptredener .

I et intervju med avisen, forteller Schumer åpent om perioden hvor hun led av diagnosen trikotillomani – en psykisk lidelse med en uimotståelig trang til å nappe ut egne kroppshår.

I flere år skal hun ha slitt med diagnosen, som fortsatt påvirker henne den dag i dag.

– Det er ikke sånn at jeg pleide å ha dette problemet, og at jeg ikke har det nå. Det er fortsatt noe jeg sliter med.

Måtte ha parykk

Til THR forteller skuespilleren at hun fikk diagnosen da hun befant seg i en vanskelig tid i livet. Faren hennes hadde gått konkurs, og led av MS. Samtidig skal Schumers mor ha forlatt hennes far, til fordel for faren til Schumers bestevenn.

En gang skal Schumer ha dratt ut så mye hår, at hun måtte ha på seg parykk på skolen.

– Jeg tror alle har en stor hemmelighet, og dette er mi, sier hun.

Schumer er for tiden aktuell med TV-serien «Life & Beth», som tar opp diagnosen gjennom Schumers karakter Beth. Gjennom serien, ønsker hun å skape mer åpenhet og mindre skam rundt diagnosen.

– Jeg ønsker ikke å holde på en stor hemmelighet lenger, sier hun og fortsetter,

– Jeg tror at å fortelle om det er bra for meg, for å lette av noe av min skam, og kanskje forhåpentligvis også andres skam.

Vanligere enn man tror

Ifølge NHI er trikotillomani en vanligere tilstand enn mange tror. Man regner med at mellom fem og ti millioner mennesker i USA alene, lider av denne diagnosen. Det finnes ikke norske tall på hvor mange som lider av trikotillomani.

En rapport fra Den amerikanske angst- og depresjonsforeningen (ADAA), sier at diagnosen ofte starter i barndommen eller ungdomsårene, og i perioder med stress.

Schumer forteller at hun er bekymret for at hennes to år-gamle sønn vil rammes av den samme diagnosen, ettersom den kan være genetisk.

– Hver gang han tar i håret sitt, får jeg hjerteinfarkt.