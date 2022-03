KLAGE: Artist Kim Wigaard klagde inn advokat John Christian Elden til disiplinærutvalget. Nå har de kommet til en beslutning. Elden meddeles kritikk.

John Christian Elden får kritikk i disiplinærutvalget etter kjendismanager-sak

Advokatforeningens disiplinærutvalg gir artist Kim Wigaard medhold i at John Christian Elden har opptrådt i strid med regler for god advokatskikk på ett punkt. – Advokater må tåle kritikk, sier Elden.

– Dette føles veldig stort og er en enorm lettelse, sier artist Kim Wigaard til VG.

Wigaard og hans advokat klaget i desember inn advokat John Christian Elden til disiplinærutvalget for brudd på reglene om interessekonflikt.

I flere år ble Kim Wigaard representert av Elden Advokatfirma. Spesielt har han benyttet seg av to advokater i konflikten mot sin tidligere manager Erland Bakke.

Da Wigaards advokat i november i fjor skulle snakke med VG om den nå henlagte voldtektsanmeldelsen artisten fikk rettet mot seg fra Bakke, snudde advokatfirmaet.

I en samtale med Wigaard er VG gjort kjent med at Wigaards tidligere advokat, Henrik Bliksrud, sa følgende om situasjonen:

– Jeg synes jo dette er litt flaut. John Christian opptrer for Bakke, og det synes jeg, det skulle han helst ikke gjort, for å si det rett ut.

Det hadde muligens oppstått en interessekonflikt, ifølge en skriftlig beskjed fra advokatfirmaet. Advokaten kunne ikke lenger være Wigaards advokat.

Elden Advokatfirma, ved partner John Christian Elden (54), hadde i minst fire uker representert kjendismanager Erland Bakke, manageren som hadde anklaget Wigaard for voldtekt. Bakke opplyste selv at han hadde gitt advokat John Christian Elden et oppdrag om å forhindre VG i å omtale forholdet.

– Endelig

Nå har disiplinærutvalget behandlet klagen til Wigaard.

Elden får kritikk for å ha opptrådt i strid med Regler for god advokatskikk punkt 3.2.1.:

«En advokat skal ikke påta seg oppdrag hvis det som følge av oppdraget oppstår risiko for brudd på advokatens lojalitet og fortrolighet overfor klientene eller brudd på advokatens plikt til uavhengighet.»

Beslutningen er enstemmig fra disiplinærutvalgets side.

– Endelig kommer sannheten frem for en dag. Det viser seg at det faktisk lønner seg å kjempe for rettferdighet, sier Wigaard.

Utvalget behandler klager over advokater som har opptrådt i strid med god advokatskikk eller krevd for høyt salær, ifølge Advokatforeningen.

Elden: – Advokater må tåle kritikk

Elden blir frifunnet for anklagene om dobbeltrepresentasjon, klientkollisjon og oppdrag mot tidligere klient.

– Advokater må tåle kritikk. Jeg merker meg at utvalget sier de finner avgjørelsen tvilsom og bruker mildeste reaksjonsform, samt at jeg er frifunnet for alle anklager om dobbeltrepresentasjon og oppdrag mot egen klient, sier Elden.

I disiplinærutvalgets avgjørelse står følgende om tolkningen av punktet han får kritikk for brudd på:

«Punkt 3.2.1 skal i henhold til praksis fra disiplinærnemnden tolkes strengt. Det er nok for å konstatere brudd at det aktuelle oppdraget medfører risiko for brudd på advokatens lojalitet og fortrolighet overfor klienten. På den annen side kan bestemmelsen ikke forstås så strengt at den stenger for ethvert nytt oppdrag der en tidligere klient kan ha interesser i utfallet uten å være part. Disiplinærutvalget har funnet løsningen tvilsom.»

KRITIKK: Elden sier advokater må tåle kritikk.

– Jeg tror også jeg hadde fått større kritikk dersom jeg hadde frasagt meg oppdraget mot VG. Jeg må vurdere om jeg skal anke klagesaken. Den eneste konsekvens av avgjørelsen, er at jeg ikke kan fortsette som bistandsadvokat i straffesaken mot VG, sier Elden.

– Fornøyd med beslutningen

Wigaards nye advokat, Melissa Zekiye Calti i Advokatfirmaet Legalis, sier det er riktig at kritikk er den mildeste reaksjonsformen.

– Men disiplinærutvalget har konkludert med at advokaten har opptrådt i strid med Regler for god advokatskikk punkt 3.2.1 og meddelt advokaten kritikk. Dette er en sentral bestemmelse og skal sikre at advokater opptrer lojalt og fortrolig overfor sine klienter. Jeg er derfor fornøyd med beslutningen, sier hun.

– Eldens argument var jo at Kim ikke var direkte motpart i Bakkes sak mot VG. Men det var likevel en interessekonflikt mellom de to i den saken.

Advokat Melissa Zekiye Calti er fornøyd med disiplinærutvalgets beslutning.

Hun sier at Kim er lettet.

– For Kim Wigaard Johansen har det også betydd mye å få denne beslutningen, som viser at hans egen oppfatning av advokatens dårlige håndtering av situasjonen er oppfattet riktig.

– Føler meg dolket i ryggen

Eldens sentrale argument da klagen ble levert inn i desember, var at det ikke fantes noen pågående sak hvor Wigaard og Bakke formelt er motparter. Elden opplyste at han politianmeldte VG på vegne av Bakke, for krenkelse av privatlivets fred. Elden sa den gang:

– Jeg har aldri hørt om klager før jeg tok oppdraget mot VG for Bakke, og han er ikke motpart i noe oppdrag jeg har.

Artist om Elden Advokatfirma: − Jeg føler meg dolket i ryggen

Wigaard klagde i desember i fjor inn John Christian Elden til disiplinærutvalget.

– Følelsen av å bli dolket i ryggen av de som skal ivareta dine rettslige behov, er svært frustrerende og vond. Ingen andre bør bli behandlet på denne måten, og derfor er denne seieren stor og viktig for meg, sier Wigaard.