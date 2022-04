Donaldson stakk av med førsteprisen på Nickelodeon's Kids' Choice Awards 2022.

MrBeast: − Dumt å dø med mye penger

YouTube-stjernen åpner litt opp om rikdommen sin.

Av Håvar Bremer

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Jimmy «MrBeast» Donaldson (23) er blant verdens største på sosiale medier med over 90 millioner abonnenter på YouTube.

Han troner også øverst på inntektstoppen utarbeidet av Forbes.

I fjor skal han ha tjent 54 millioner dollar - 475 millioner kroner. Det er ifølge magasinet det meste en youtuber har tjent noensinne.

Det anslås at Donaldson i snitt tjener over 360.000 kroner hver dag kun på utbetalinger fra YouTube. I tillegg kommer inntekter fra sponsorer og merch.

Gir bort penger

23-åringen er kjent for å gi mye til veldedighet og donerer også penger til enkeltpersoner han møter på sin vei. Han har tidligere sagt på sin egen kanal at donasjonsvideoene hans blir sponset, og at det er i hovedsak disse pengene han gir bort.

I et nylig intervju på YouTube fortalte Donaldson litt om rikdommen sin. Tidligere skal han ifølge Dexerto ha sagt at hans mål i livet er å tjene en milliard dollar. Nå tenker han litt annerledes.

– Å dø med masse penger er bortkastet tid. Det er bare dumt, sa han i intervjuet med TubeBuddy.

– Jeg liker å hjelpe folk. I stedet for å sette et mål på hvor mye, så handler det nå om å tjene mest mulig i livet, og gjøre så mye godt som mulig med de pengene før jeg dør.