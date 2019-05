TRIPPEL NOMINERT: Solveig Kloppen er nominert til tre «Gullrutenpriser» lørdag. Foto: Trond Solberg

Solveig Kloppen om den bunnløse sorgen: – Det kommer noen voldsomme kast innimellom

BERGEN (VG) Den folkekjære programlederen er nominert til tre priser under lørdagens «Gullruten». Nå hyller hun sine to nieser, som har vært sammen med henne i den tunge tiden - og som også er sammen med henne på rød løper lørdag kveld.

– Det er skikkelig hyggelig. Jeg er et konkurransemenneske, og når jeg har vært nominert tidligere har jeg blitt litt sur når vi taper. Men denne gangen tenker jeg bare at det er så fint å være nominert for den bittelille produksjonen. Vi er på pallen uansett, sier Solveig Kloppen til VG.

Seks uker etter at moren (80) døde av kreft i 2017, tok Kloppens søster Kathrine sitt eget liv. Det som opprinnelig var tenkt som en dokumentar rundt andre menneskers erfaring med døden, endte med at programlederen selv fortalte sin historie i en tre episoder lang dokumentar «Det jeg ikke fikk sagt» på TV 2.

I kveld er hun nominert i tre «Gullruten»-kategorier for serien : Årets TV-øyeblikk, Beste programleder og Publikumsprisen.

– Jeg er kjempestolt, og jeg er ikke minst veldig stolt av niesene mine, som er så modige. Og så reflekterte og rause, og som har klart det oppi denne bunnløse sorgen. Jeg må ikke begynne å grine nå, for nå er jeg ferdig sminket. De har bare vært helt fantastiske.

Marie er 17 og Ida er 20.

Nært forhold

– Heldigvis var vi veldig nære før dette skjedde også, sier Solveig Kloppen som sliter med å holde tårene tilbake.

– Hvordan går det med deg nå?

– Jeg vil si at det går bedre. Tiden hjelper jo. Og så kommer det noen voldsomme kast innimellom. Bare det at jeg har fått lov til å gjøre noe meningsfylt i det meningsløse gjør jo at man kanskje kan løfte blikket litt. Livet er dritt noen ganger, sier Kloppen og fortsetter:

– Og det var også litt viktig for meg når vi laget den serien, at det skulle skje der og da. At jeg ikke ventet i to år før jeg snakket om det vanskelige. Jeg ville dokumentere hvordan det var å stå oppi det.

Var du noensinne i tvil om at du ville gjøre det?

– Det var jo en vurdering. Det hadde jo vært rart om man ikke tvilte litt. Og det var jo ikke meningen at det skulle bli et personlig prosjekt. Etter hvert ble det som at det bare føltes veldig feigt å ikke gjøre det. Jeg krever av andre at de skal være åpne og snakke om det vanskelige, og plutselig sto jeg midt i det selv. Om ikke jeg gjorde det måtte vi bare ha avsluttet rett og slett.

Fungert som terapi

– Hvordan ser du tilbake på den innspillingperioden?

– For meg har det vært veldig fint. Men det har vært veldig avgjørende for meg at Geir Fredriksen er en venn av meg, rett og slett. Så jeg følte meg veldig trygg på han kom til å forvalte vår historie på best mulig måte, sammen med Amund Dyrhaug, som er produsent, og Trude, som er klipper. Vi var en bitteliten gjeng, og det føltes veldig trygt. Geir var bare med med et lite kamera, og ble en naturlig del av det etter hvert. Han var aldri i veien, og hvis vi sa at vi ikke ville ha ham der, gikk han ut.

– Det har fungert som en terapi for meg. Og at folk gir meg disse fine tilbakemeldingene, og deler sine egne historier - det gir meg trøst og håp. Det har vært en helende prosess for meg.

– Det er sterke scener?

– Ja, det er det.

Men når det kommer til hvem som vinner de kategoriene hun selv er nominert heier ikke Solveig Kloppen bare på seg selv.

– Jeg håper Else Kåss vinner beste programleder, hun er så vanvittig god. Årets TV-øyeblikk... ? Det er jo litt spesielt at vi konkurrerer mot Ex on the beach og Charterfeber, det må jeg innrømme. Det er uansett hyggelig å ha laget et øyeblikk som som noen mener stikker seg ut.

Publisert: 11.05.19 kl. 16:52