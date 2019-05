ALVORSPRAT: Busy Philipps ser ikke med blide øyne på Georgias strengere abortlov. Foto: O'Connor/AFF-USA.com / AFF

Busy Philipps tordner mot ny lov: – Jeg tok abort da jeg var 15 år

Skuespilleren og talkshow-verten åpner opp om fortiden i protest mot delstaten Georgias nye abortlov.

Nå nettopp







39-åringen, som ble kjent gjennom TV-serien «Dawson’s Creek», er vert for sitt eget talkshow, «Busy Tonight». I denne ukens episode satte hun humor til side og tok en alvorsprat med seerne.

Bakgrunnen var at det tirsdag denne uken ble klart at Georgias republikanske guvernør Brian Kemp har undertegnet en ny abortlov.

Loven går ut på at abort forbys fra tidspunktet hjertet til fosteret kan oppdages, noe som kan være så tidlig som seks uker etter unnfangelse.

Loven har fått mye kritikk, blant annet fordi mange kvinner ikke engang vet at de er gravide så tidlig i svangerskapet.

Georgia er en del av sørstatene i USA , og er den åttende mest folkerike delstaten i landet.

les også Kjell Ingolf Ropstads KrF: Vil legge debatten om selvbestemt abort død og kjempe mot aktiv dødshjelp

Tar til motmæle

– Jeg vet at folk har veldig sterke følelser rundt abort. Bare la meg si dette – kvinner og legene deres er i den beste posisjonen til å gjøre informative valg om hva som er best for dem. Ingen andre, ingen, sier hun til applaus fra tilhørerne.

Philipps mener loven kriminaliserer abort, og at den ikke vil stoppe kvinner fra å avbryte svangerskapet.

– Men disse lovene vil sette flere kvinner i risiko. Enhver kvinne fortjener omsorg, ikke fordømmelse og inngrep når det kommer til deres egne kropper.

les også Tapte abortkamp etter advarsel fra Gro

Hun fortsetter med å prate om at dem som hører på kanskje tenker at de ikke kjenner noen som ville tatt abort.

– Vel, dere kjenner meg.

– Jeg tok abort da jeg var 15 år gammel. Jeg forteller dere dette fordi jeg genuint er redd på vegne av kvinner og jenter over hele landet. Og jeg tenker at vi trenger å prate mer og dele våre historier mer, sier hun med tårer i øynene.

les også «25 under 25»: – Du tuller ikke med kvinners rettigheter, du tuller ikke med oss

Hetses

Hun skriver på Twitter i etterkant at hun ikke kunne sitte stille på sidelinjen å se på at kvinners rettigheter blir redusert.

Det har imidlertid fått en rekke abortmotstandere til å rase. Flere kaller henne morder.

– Jeg kan ikke sitte stille på sidelinjen mens et barn, hvis hjerte banker inni deg, blir drept fordi du ikke kan akseptere konsekvensene for dine handlinger, skriver én bruker.

– Åh gud, å skryte av å ha drept en baby, skriver en annen.

Flere takker Philipps for at hun delte historien, og ber henne ignorere hatkommentarene.

– Det er virkelig viktig at en kvinne med din plattform snakker om noe så mange nekter å snakke om. Takk, har én skrevet.

Publisert: 10.05.19 kl. 17:45