SUKSESSRIK FORRETNINGSKVINNE: Nok en gang har Norges humordronning Elina Krantz satt nye omsetningsrekorder for sitt hjertebarn, Stand Up Norge og Latter i Oslo. Foto: Line Møller

Krantz kroner humorimperiet

Elina Krantz (45) og Stand Up Norge solgte billetter for nær 100 millioner kroner i fjor. Overskuddet ble ditto rekordstort.

Det viser regnskapstallene for 2018 som tikket inn til Krantz Holding tidligere i sommer. Elina Krantz’ ulike selskaper ga Krantz Holding et samlet overskudd på hele 25,9 millioner kroner før skatt - drøyt fem millioner kroner mer enn året før.

Egenkapitalen i holdingselskapet ble styrket med ti millioner kroner fra året i forveien og er nå oppe i 72,6 millioner kroner.

I humordronningens holdingselskap finner vi Stand Up Norge med en omsetning i fjor på 107 millioner kroner. Dette selskapet eier igjen Sun Restaurant og Sun Kultur som drifter restaurant og scene på Stand Up Norges hovedscene på Latter i Oslo.

Overfor VG uttrykker Elina Krants stor glede og stolthet over nok et rekordår.

–Vi har hatt en økning på salg av komikere til firmaer, utleie av teknikk, eventer på Latter og spisegjester i Restauranten. Vi har også solgt flere billetter enn før på Latter og på turneer i Norge, sier Krantz til VG.

Hun peker på store forestillinger som «Kultur» med Pernille Sørensen og «3 elefanter i rommet» med Hege Schøyen, Cess Steinmann Neess og Linn Skåber som har dratt mye av lasset.

Brutto billettinntekter for 2018 beløper seg til 97, 4 millioner kroner.

– Men vi har også hatt økning på de vanlige stand up-kveldene vi har hver uke på Latter, sier hun.

Gjennom å være sentral i alle ledd av humor-næringskjeden, har Elina Krantz det siste tiåret bygd opp et unikt forretningsimperium. De siste fem regnskapsårene viser et sammenlagt overskudd på rundt 84 millioner kroner.

Med slike tall er det kanskje ikke rart at årsregnskapene i Krantz Holding gjerne avsluttes med ordene: «Vi forurenser ikke det ytre miljø. Vi sprer kun latter og glede!».

I fjor satte Latter rekord i antall show, 645. Det krever at alt går på skinner, presiserer Elina Krantz.

- Vi effektiviserer driften og jobber med marginer, hele tiden. Vi får jobbe med de beste på og bak scenen, noe som gjør at vi lager mange forestillinger publikum liker. Hemmeligheten er også hardt arbeid. I fjor jobbet jeg mer enn jeg gjorde for ti år siden. Og jeg lå ikke på latsiden da heller, sier hun.

Krantz uttrykker ellers tilfredshet over restauranten på Latter.

– Folk blir overrasket over nivået på maten vår, det gleder meg! Også er jeg veldig glad for at vi har mer enn nok jobber til de komikerne vi har kontrakt på. Når de er happy, er jeg happy.

Publisert: 14.08.19 kl. 19:37