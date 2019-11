Deltagere tok oppgjør med TV 2-Gaute: – Tullete og riv ruskende galt

FÅR KRITIKK: Flere «Farmen»-deltagere mener Marte Flobergseter burde fått tilsnakk for ikke å ha holdt armene i 90 grader under søndagens tvekamp. Foto: Alex Iversen, TV 2

Søndag var det Ingebjørg Monique Haram (31) som måtte forlate «Farmen» etter å ha tapt tvekampen i melkespannholding mot Marte Flobergseter (22).

– Det var ikke veldig overraskende at jeg ble valgt til annenkjempe, selv om jeg selvfølgelig synes det var synd å ryke ut. Men da jeg først innså at jeg var ute var det egentlig veldig deilig også. Tanken på å dra hjem. Jeg begynte å gråte da Leif Kristian (Tindeland, 27) sa at jeg endelig fikk se sønnen min. Da satte tårekanalene igang, forteller Haram, som nå går inn i sidekonkurransen «Torpet».

Men det var ikke bare selve tapet som ble «snakkisen» blant deltagerne som bivånet kampen fra «sidelinja». Reglene i melkespannholding sier nemlig at man skal holde armene strakt ut i 90 grader, noe flere mener at Marte ikke gjorde.

– Ja, det var mange som reagerte på at Marte holdt armene høyere enn 90 grader. Jeg vet ikke hvorfor Gaute ikke sa noe. Men jeg var så sliten at jeg ikke orket å henge meg opp i det, mener 31-åringen.

Flere deltagere bekrefter til VG at de synes det var svært merkelig at Flobergseter ikke fikk tilsnakk av programleder Gaute Grøtta Grav (40).

KJEMPET TAPPERT: Ingebjørg Monique Haram tapte søndagens tvekamp, og går nå inn i sidekonkurransen «Torpet». Foto: Alex Iversen, TV 2

– Hun burde absolutt blitt snakket til. Jeg synes armene hennes kom bare høyere og høyere. Du skal ha strake armer, 90 grader, og det hadde ikke Marte. Hadde Ingebjørg visst at dette var lov, kunne hun også hatt armene sine høyere, fastslår Erik Rotihaug (24), som får støtte av Agna Hollekve (47).

– Hun holdt jo armene nesten rett opp. Nei, rett opp er å ta i, men i hvert fall alt for høyt slik vi tolket det. Og det fikk hun lov til, sier hun.

Den 22 år gamle tvekampvinneren stiller seg helt uforstående til kritikken fra de andre deltagerne.

– Jeg merket at det var visking og tisking rett etter kampen. Agna demonstrerte også veldig tydelig at jeg hadde gjort det. Jeg vet da søren, men det er jo åtte kameraer eller noe der, i tillegg til Gaute. Hadde jeg stått med armene for høyt ville Gaute sagt ifra. Så enkelt er det, sier hun til VG.

Etter kampen tok nettopp Erik og Agna grep, og bestemte seg for å ta et oppgjør med programlederen.

– Ja, vi gikk bort og spurte ham. Det var Agna som tok seg av pratingen. Vi fikk beskjed om at det var i grenseland, men at han valgte å godkjenne armbruken. Og at han ikke ville gi henne beskjed om å senke armene fordi hun da kunne bli ukonsentrert, forteller Erik.

– Hva tenkte dere om svaret dere fikk?

– Vi tenkte at dette er tullete og riv ruskende galt. Det er selvsagt at man klarer å holde lengre om man kan holde spannene høyere enn 90 grader. Da har du mye mer å gå på. Du kan justere og justere.

FIKK TILSNAKK: Ifølge presseansvarlig for «Farmen» i TV 2, fikk Ingebjørg tilsnakk syv ganger av programleder Gaute Grøtta Grav, før hun til slutt tapte. Foto: Alex Iversen, TV 2

– Ble det amper stemning mellom dere?

– Nei. Vi var litt småirriterte, men det var også fordi vi ville at Marte skulle ryke. Hun er en veldig stor konkurrent. Agna var konsekvent på hva hun mente, og at det som skjedde var brudd på reglene. Men det må jo sies at Marte var dyktig også.

Agna bekrefter at hun og Erik hadde en prat med programlederen etter søndagens tvekamp. Hun likte ikke Gautes begrunnelse for ikke å gi Marte tilsnakk en eneste gang.

– Jeg synes ikke den begrunnelsen var særlig god, nei. Jeg tror tvekampen ville endt med et helt annet utfall om begge hadde holdt armene i 90 grader. Gaute sto rett bak, han hadde henne rett i synet og var nødt til å ha sett det. Jeg synes det er veldig rart.

Ifølge 47-åringen hisset hun seg ikke opp i diskusjonen.

– Neida, men jeg synes jo at en tvekamp som dette skal være riktig. Det står ikke akkurat om en semifinale der og da, men det står om videre eksistens inne på gården. Det kan jo påvirke hele spillet.

– Hva sa du til Gaute etter at han sa det han sa?

– Jeg tror ikke vi sa så mye, jeg ga meg etter hvert. Men rett bør være rett, og det tror jeg det blir fra nå av. Jeg tror Gaute så det selv, at dette ikke var helt rett.

Flere deltagere VG har snakket med henviser til en melkespannkonkurranse som kommer senere i spillet, der deltagerne skal ha fått beskjed om at de denne gangen må de holde armene i 90 grader, og at «reglene er strengere nå».

– Senere var det plutselig ikke lov å holde armene så høyt, bekrefter deltagerne VG har vært i kontakt med.

Marte Flobergseter aner ingenting om at Erik og Agna tok en prat med Gaute Grøtta Grav etter tvekampen før VG opplyser henne om det.

– Gjorde de det? Jeg begynner jo å lure, jeg skjønner ikke helt poenget ved å dvele ved dette i etterkant, sier «Farmen»-deltageren, som understreker at hun selv begynte å «riste» etter drøye tre minutter med melkespannholding.

– Men jeg klarte å stå i smertene. Jeg vet ikke om dette bare er en dårlig unnskyldning for at Ingebjørg tapte. Jeg synes det blir for dumt å komme i etterkant og snakke om dette. Det er massevis av folk som står og nistirrer på deg, og om jeg hadde gjort noe feil er jeg hundre prosent sikker på at jeg hadde fått beskjed.

22-åringen legger ikke skjul på at det var en herlig følelse å gå seirende ut av søndagens duell.

STILLE FØR STORMEN: Smilene satt løst mellom Marte og Ingebjørg før søndagens kamp, men etterpå måtte tvekamp-vinneren tåle kritikk fra flere av de andre deltagerne. Foto: Alex Iversen, TV 2

– Det var helt fantastisk. Vibecke og Berit forventet det nok, men samtlige andre trodde Ingebjørg var sterkere enn meg. Der tok de feil, gitt. Det var veldig deilig å slå henne ut, erkjenner hun til VG.

Presseansvarlig for «Farmen» i TV 2, Alex Iversen, erkjenner at Marte Flobergseter i en periode holdt armene høyere enn 90 grader.

– Men det ble bedømt av både Gaute og andre som fulgte med til å være innenfor grensene. De første fire minuttene av tvekampen er det veldig jevnt mellom Ingebjørg og Marte. Etter cirka fire minutter begynner Ingebjørg å slite med å holde armene strake og høyt nok oppe. Hun fikk beskjed til sammen syv ganger om å rette ut armene av Gaute, før han ber henne sette ned spannene. Marte hadde langt bedre kontroll hele veien, sier Iversen, som understreker at kanalen alltid jobber for å gjøre «Farmen»-konkurransene bedre.

