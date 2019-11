TV-FJES: Jan Thomas Mørch Husby på presselanseringen til Discovery onsdag. Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix

Jan Thomas fikk hjelp av eksmannen til å finne drømmeprinsen

Tolv håndplukkede friere har kjempet om 52-åringens hjerte i Sør-Afrika.

Kjendisstylist Jan Thomas (52) har kastet seg inn i romansen i fem uker med TV-innspilling i Sør-Afrika. Der har han prøvd å finne drømmeprinsen på riksdekkende TV.

– Jeg hadde aldri i min villeste fantasi trodd dette skulle bli som det har blitt. Jeg skulle ønske jeg kunne stå her i dag og si at kjærlighet er kjærlighet, men det er det ikke. Det er et program som omhandler det mest sårbare, nydelige og personlige vi har, forteller Jan Thomas til VG i forbindelse med TVNorge sin vårlansering.

For hvert program som går, må én ny person forlate stedet - helt til bare én kandidat står igjen. Om kjendisstylisten finner drømmeprinsen eller ei, er ikke noe han ønsker å avsløre.

– Jeg kan ikke avsløre det, men jeg kan avsløre at jeg absolutt ville anbefalt å se dette programmet. For å si det slik: Jeg opplevde ekstremt mye kjærlighet.

– Alle de tolv personene ønsker jeg å ha i livet mitt i dag.

Fikk hjelp av eksmannen

I jakten på drømmeprinsen får Jan Thomas hjelp fra sin eksmann Christopher Mørch Husby (30). Det tidligere paret har vært sammen siden 2008 og vært gift i seks år, før det ble slutt i 2015.

– Han er den eneste som kjenner meg som både ektemann og kjæreste. Jeg er uendelig glad i ham. Det kommer jeg til å være resten av livet, sier Jan Thomas.

Til tross for bruddet for fire år siden, har Jan Thomas og Christopher Husby et veldig godt forhold, ifølge 52-åringen selv. Kjendisstylisten røper at Husby var involvert i selve castingprosessen, men var også med ned til Sør-Afrika.

– Jeg stoler på ham og vet han vil meg alt det beste. Da var det så fint med en slik tillitserklæring, hvor jeg kunne ha ham der nede, sier han.

GIFT: Det tidligere paret har vært sammen siden 2008 og vært gift i seks år, før det ble slutt i 2015. Foto: Trond Solberg / VG

Han syns imidlertid ikke opplevelsen har vært rar.

– Jeg liker å gjøre ting som kan være utradisjonelle, men for meg var dette helt naturlig. Christopher kjenner meg i den rollen. Premissene for den reisen var å finne drømmeprinsen. Da er Christopher godt rustet til å veilede meg gjennom noe så utfordrende.

– Dette er nok det fineste, vakreste og vanskeligste jeg har vært med på, avslutter han.

