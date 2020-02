Stina Bakken er ute av «Farmen kjendis»: – Jeg mente aldri å slakte TV 2

«Farmen kjendis»-deltager reagerer på bloggerens stikk mot kanalen. Selv føler bloggeren seg misforstått.

Oppdatert nå nettopp

«Farmen kjendis» er i full gang, og søndag var det klart for vinterens aller første tvekamp - mellom programleder og TV-profil Triana Iglesias (37) og blogger Stina Bakken (27).

De to «Farmen kjendis»-deltagerne konkurrerte i melkespannholding, og det var Iglesias som til slutt gikk seirende ut av duellen.

Dermed ble det med én uke på gården på Finnskogen for Bakken, én uke som var utfordrende på flere måter.

– Det var selvsagt kjipt å ryke ut, men jeg hadde det vanskelig der inne, og det hadde ikke blitt noe bedre om jeg skulle vært der i seks uker, sier den hjemsendte deltageren til VG.

Ifølge 27-åringen gikk hun på medisiner under innspillingen av «Farmen kjendis», noe som førte til sterke bivirkninger og en så og si fraværende matlyst - noe som gjorde at hun slet med å få i seg mat. Problemene startet allerede før hun gikk inn på gården.

Sett denne? Den svenske hollywoodfruen Gunilla Persson gikk ut mot «Farmen kjendis»-kollega Hege Bøkkos evner inne på gården:

– Jeg sov kun tre timer natten før innspillingen tok til, og jeg kastet opp tre ganger i helikopteret som fraktet oss til gården. Jeg kollapset under tvekampen, og etter kampen var jeg nedkjørt og helt ferdig. Jeg måtte samle alt jeg hadde av krefter for å komme meg igjennom den, forteller Bakken, som ikke ønsker uttale seg om hvilken type medisin hun gikk på i denne perioden.

Under forsidetittelen «Slakter Farmen» uttalte Bakken til Dagbladet tidligere denne uka at hun ble fysisk dårlig grunnet matmangelen på «Farmen kjendis», og at hun ikke ønsket å få i seg «fordervede innvoller».

SEIRET: Triana Iglesias er klar for en ny «Farmen kjendis»-uke etter å ha vunnet søndagens tvekamp. Foto: Alex Iversen, TV 2

– Det ville jeg ikke spise, jeg ville ikke bli matforgiftet. Mye av maten vi spiste var helt jævlig, fordi det var dårlige råvarer, sa hun til avisen.

Det får deltager Tommy Sharif (43) til å reagere.

– Jeg vet ikke om jeg engang skal bruke krefter på å bli sur eller irritert på et sånt utsagn. Det blir bare komisk. Hvert eneste år ser man at deltagere går ut mot TV 2 på grunn av maten, men du vet hva du går til når du skal være med i «Farmen». Å slakte TV 2 på grunn av noe sånt, er så latterlig at jeg ikke gidder bruke energi på det, sier han til VG.

43-åringen sammenligner utsagnene med at man skal kritisere TV 2 fordi man ikke hadde tilgang til hverken iPhone eller iPad på gården.

– Det er greit å kritisere dersom kanalen har gjort noe som ikke er etter boka, men det er ikke tilfellet her. Jeg sier bare akkurat hva jeg mener, og dette handler ikke om Stina som person. Men hun visste hva hun gikk til, og burde kritisert seg selv framfor å kritisere TV 2, mener han.

En av de andre deltagerne, Erik Alfred Tesaker (40), er ikke enig med Sharif.

BLID GJENG: Tommy Sharif (foran fra venstre), Gunilla Persson, Stina Bakken, Anita Hegerland, Vidar Villa, Hege Bøkko, Adrian Sellevoll, Erik Alfred Tesaker, Mimir Kristjansson, Per Sandberg, Triana Iglesias og Hanna Martine deltar alle i «Farmen kjendis». Programleder er Tiril Sjåstad Christiansen. Foto: Alex Iversen, TV 2

– Man må huske på at Stina hev seg rundt og kastet seg i det. Hun strevde veldig og fikk jo ikke i seg mat. Ikke var det lagt til rette for henne heller. Jeg må si jeg fikk veldig vondt av henne der inne, sier han.

40-åringen erkjenner at han selv også underveis slet med maten, eller med andre ord mattilfanget.

– Vi hadde alt for lite mat, jeg skulle ønske vi hadde mer. Det har jeg sagt til produksjonen også. Jeg er ikke kresen i det hele tatt, men hva skal man gjøre når det rett og slett ikke finnes mer mat? For Stinas del, må det ha vært helt forferdelig når hun ikke klarer å ta til seg næring.

Til VG understreker Bakken at hun ikke forsøkte «å ta» TV 2 på noe vis.

– Jeg synes den overskriften var veldig heftig, for jeg mente aldri å slakte TV 2. Jeg følte meg godt ivaretatt, og det er ikke kanalen sin feil at kjøttet blir stående så lenge ute at det blir fordervet, mener «Farmen kjendis»-deltageren, som fikk tilbud om å delta i programmet da Anniken Jørgensen (23), også kjent som Annijor, trakk seg.

– Men du visste vel hva du gikk til da du takket ja til dette?

– Nei. Jeg hadde 20 minutter på å bestemme meg for om jeg skulle være med eller ikke. Hadde jeg hatt bedre tid, kunne jeg ha rådført meg med lege og slikt. Det var en blanding av dårlig tid, medisiner og diverse, og jeg visste ikke at maten skulle være så ille. Dessuten sultet jeg heller enn å stjele mat, som noen andre gjorde. Fordi jeg ikke ville jukse.

– Ville du gjort «Farmen kjendis» igjen om du fikk muligheten?

– Ja, jeg ville gjort det igjen, men da ville jeg ha sørget for bedre dialog med lege i forkant, sånn at jeg hadde vært bedre rustet til det. Jeg ville trent meg opp, både fysisk og psykisk.

Stina Bakken synes det er synd at hun følte seg så dårlig inne på gården, og at hun derfor fremstilles som hun gjør på TV.

– Egentlig er jeg en glad og utadvendt jente, men inne på «Farmen kjendis» måtte jeg bare ligge å sove. Jeg føler ikke at jeg fikk vist hvem jeg er, jeg var bare et skall av meg selv. Heldigvis var de andre deltagerne snille og tok vare på meg, forteller bloggeren til VG.

Pressesjef i TV 2, Jan-Petter Dahl, har forståelse for at deltagerne reagerer på forskjellige måter på maten de får inne på «Farmen kjendis».

– Men dette er «Farmen», og det er slik tilværelse utspiller seg hundre år tilbake i tid. Litt av utfordringen i dette er å takle maten og mattilfanget. Maten er dessuten stor sett lik den vi har sett i tidligere sesonger.

Og:

– Vi har aldri følt at Stine går ut mot TV 2, men at hun har forklart på sin måte hvordan hun opplevde matsituasjonen. Vi har forståelse for at deltagere reagerer ulikt, sier Jan-Petter Dahl til VG.

Publisert: 23.02.20 kl. 22:06 Oppdatert: 23.02.20 kl. 22:19

Les også

Mer om

Flere artikler

Fra andre aviser