HAR GÅTT BORT: Roky Erickson, her avbildet i 2007 under en konsert på Roskilde i Danmark, er død. Foto: Johannessen, Sara / SCANPIX

Roky Erickson er død

Rockestjernens liv var preget av psykiske problemer og narkotika. Roky Erickson ble 71 år gammel.

Nå nettopp







Roger Kynard «Roky» Erickson døde natt til lørdag lokal tid i Austin, Texas. Dødsfallet bekreftes av hans bror Sumner Erickson, ifølge Variety.

Årsaken til dødsfallet er ikke kjent, skriver Rolling Stone.

– Verden har mistet et stort lys og en utrolig sjel, sier Sumner Ericksen til Austin360. Han har siden 2001 fungert som verge for broren Roky Erickson.

– Det var ikke det letteste livet, men han er fri fra alt det nå, sier broren videre i sin uttalelse.

Preget av psykisk sykdom

Roky Erickson spilte på 1960-tallet i det psykedeliske bandet «The 13th Floor Elevators».

Han har fått kultstatus for musikken sin, men er også kjent for et liv preget av psykiske problemer og narkotika.

I 1969 ble han arrestert for å være i besittelse av en joint, men han påberopte seg sinnslidelse og sonet straffen på et mentalsykehus.

Her gikk han gjennom en den gang stygg elektrosjokkbehandling og andre psykiatriske behandlinger.

Tre år senere, i 1972, ble han friskmeldt og utskrevet fra sykehuset.

Roky Erickson fortatte å lage musikk på syttitallet. Men suksessen uteble, og han fortsatte å kjempe mot psykisk sykdom og følgene av fengselsoppholdet i årene som fulgte.

les også Roky Erickson with Okkervil River – «True Love Cast Out All Evil»

Han prøvde seg på comeback på midten av 2000-tallet. I 2007 gjorde han sine første konserter i Europa, og opptrådte blant annet på Øyafestivalen.

Han har spilt i Norge flere ganger, senest i 2016 på Rockefeller.

Publisert: 01.06.19 kl. 08:47