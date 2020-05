KJÆRESTE: Sigrid skal ha funnet kjærligheten. Foto: Klaudia Lech

Dagbladet: Sigrid har fått kjæreste

Sigrid Solbakk Raabe (23) vant nettopp to Spellemannpriser. Nå meldes det om at hun har fått seg kjæreste.

I begynnelsen av mai fikk Sigrid både heder og ære da hun vant den gjeveste artistprisen Årets Spellemann.

– Jeg har drømt om å vinne Årets Spellemann siden jeg begynte å skrive låter som 16-åring, sa hun til VG den gangen.

I tillegg vant artisten også Årets Popartist.

Nå melder altså Dagbladet om at 23-åringen har fått kjæreste.

– Vi kan bekrefte at Sigrid har kjæreste, forteller artistens manager, Geir Luedy til Dagbladet.

Ifølge manageren skal ikke artisten ha ønsket å utdype om forholdet ytterligere.

Det har vært et stort år for artisten. Bare fire timer etter at hun ble kåret til Årets Spellemann, kunne Sigrid Solbakk Raabe juble over topplassering på den offisielle singellisten i Storbritannia.

Hun er en av 25 vokalister som har gått sammen under navnet Live Lounge Allstars. I regi av BBC har disse laget en coverversjon av Foo Fighters-klassikeren «Times Like These». Den gikk rett til topps i Storbritannia.

– Å få være med på dette sammen med noen av mine barndomshelter er utrolig stas! Dette har vært en stor dag, sa Sigrid til VG.

Publisert: 18.05.20 kl. 16:19

